El PP cree un «éxito» que la A-81 esté y el PSOE critica su «olvido»

PP y PSOE ofrecieron ayer su visión de los Presupuestos Generales del Estado, que son «buenos» para el primero y «malos» para el segundo, que ya ha anunciado que presentará enmiendas. Ambos ofrecieron su valoración y visión dispar del documento. En relación a uno de los proyectos más reivindicados -más información en página 25-, la conversión en autovía (A-81) de la Badajoz-Granada (N-432), mientras que el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, califica de «éxito» que aparezca en las cuentas, el secretario general del PSOE en Córdoba, Antonio Ruiz, critica que «permanece en el olvido». A juicio de Ruiz, «entre todas las partidas suman 1,2 millones, insuficientes para que se produzca el desdoble», lo que le lleva a asegurar que «los presupuestos no contemplan la conversión en autovía de la N-432». En cambio, Molina afirma que el hecho de que «aparezca la A-81 es un logro», ya que «el PSOE fue el que la metió en un cajón» porque «no cumplía con el informe de impacto ambiental» y «ahora hay que volver a iniciarlo todo» y «para ello hay 3 millones» (que extrae de partidas repartidas entre varias provincias y no gastadas en la anualidad anterior), que asegura que se destinarán a los estudios necesarios.

«Son presupuestos que llegan tarde y mal», según señala Antonio Ruiz, ya que cuando entren en vigor -en junio, si salen adelante- «su ejecución será mínima por falta de tiempo» y contemplan cantidades «pírricas para las necesidades de los cordobeses». Además, y a pesar de no tener ya «el dudoso honor de ser la última provincia de España en inversión», el hecho de que sea la «sexta por la cola» indica, según Ruiz, que «el PP no saca a Córdoba de la cola». Ruiz piensa que las cuentas «son un engaño», porque «no ayudan al crecimiento económico», y que el incremento en relación al 2017 que registran es «ficticio» por los 12,4 millones para el ramal del AVE en Almodóvar «que no beneficia a la provincia, sino que la perjudica». Ruiz también critica la falta de partidas para el cercanías entre Villa del Río y Palma y para las dos nuevas comisarías.

En cambio, el PP considera que los presupuestos «recogen los proyectos que se habían pedido desde la provincia». En cuanto a las comisarías asegura que hay partidas que tiene la Secretaría de Estado de Seguridad, «donde hay 20 millones por un lado y 13 millones por otro» y que se utilizarán cuando los terrenos estén a disposición del Gobierno, «porque no lo están». A su juicio, estos presupuestos son «realistas» y «sociales» y su objetivo es «seguir creando empleo», como defiende el diputado Rafael Merino. Molina aprovechó para criticar las cuentas de la Junta, que «no son transparentes».

Por otro lado, la coordinadora local de IU, María José Liñán, lamenta que el anteproyecto pone de manifiesto que «el PP se mofa de los cordobeses». Para Liñán, «no es de recibo» que «siendo una de las capitales más castigadas por el desempleo», el Gobierno «siempre nos sitúe en la cola en inversión por habitante».