El PP de Córdoba prepara sus delegados sin tener claro el candidato a suceder a Rajoy

Adolfo Molina ha presidido esta tarde el comité ejecutivo provincial del PP, en el que se ha decidido cuántos compromisarios de cada municipio cordobés acudirán al congreso nacional que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy. En total, a la provincia le corresponden 46 compromisarios o delegados que acudirán al congreso extraordinario nacional, previsto los días 21 y 22 de julio. De ese total, 37 son elegidos en función del número de afiliados por municipios (ayer se decició la cantidad por cada uno de los pueblos y la designación se hará por votación el 5 de julio), 3 son de Nuevas Generaciones y 6 son miembros natos por pertenecer a la junta directiva nacional. Los populares quieren subrayar que, pese a todo lo ocurrido en los últimos días, están "ilusionados" con la nueva etapa que debe encarar el PP, y están, como en el resto de España, a la espera de saber quién o quiénes aspiran a suceder a Rajoy (algo que se conocerá la semana próxima).

De momento, los populares no se mojan públicamente en señalar a sus favoritos a la elección, si bien en privado constatan que están a la espera de lo que Alberto Núñez Feijoo decida y de las alianzas que teja o no con el resto de nombres que están en liza (Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o Iñigo Gómez de la Serna). Nadie descarta nada. "Si el mismo Rajoy ha dicho que en el proceso no va a haber tutelas, cada afiliado debe votar en total libertad", ha dicho Molina esta tarde a Diario CÓRDOBA. Además, por vez primera en la historia del PP, todos los afiliados tendrán derecho a participar en la votación a doble vuelta de esos candidatos a la presidencia del partido.

El proceso para elegir: el 5 de julio

La votación para elegir candidatos a la presidencia del PP y compromisarios será el 5 de julio, en un proceso similar al que llevó hace ahora un año a Adolfo Molina a la presidencia del PP cordobés. En la sede de la formación se instalarán dos urnas para que los afiliados que lo deseen puedan participar en las dos elecciones. A su vez, cualquier afiliado podrá presentarse a la sucesión de Mariano Rajoy con solo el aval de 100 firmas. De esa criba de precandidatos nacionales saldrán dos candidatos o uno solo (si supera el 50% de los votos y una diferencia de 15 puntos respecto al siguiente solo habrá un candidato, como ocurrió en la elección de Molina). A su vez, los compromisarios que salgan de la votación del día 5 serán los que voten al sucesor de Mariano Rajoy en el congreso del 21 y 22 de julio entre los dos candidatos o el único candidato que lleguen a la segunda vuelta.

El comité ejecutivo provincial de hoy está sirviendo además para insuflar ánimos a unos afiliados que están encajando aún el desalojo de la Moncloa sufrido tras la moción de censura del PSOE. Una moción "legal pero totalmente injusta", ha apostillado el presidente de los populares cordobeses, para quien gobierna un presidente "que no han votado los españoles". Molina ha afeado a los socialistas que hayan empezado ya a "retratarse" con las primeras "incongruencias" al retirar las enmiendas que habían presentado a los presupuestos aprobados por el PP para la provincia.

El presidente del PP cordobés ha aprovechado también la reunión para agradecer a Rajoy su labor, "el presidente --ha dicho-- entrará con letras de oro en los libros de historia" por frenar el rescate de España e impedir el cisma en Cataluña; de José Antonio Nieto (que no ha acudido al comité de esta tarde), al frente de la secretaría de Estado de Seguridad, y del subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado y su equipo.