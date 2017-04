El PP califica de «fiasco» e «irreal» el plan de obras Mi barrio es Córdoba

El grupo municipal del PP calificó ayer de «fiasco» y de «irreal» el nuevo plan de obras Mi barrio es Córdoba, que el pasado martes presentaron la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y la concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi (IU), proyecto en el que el Ayuntamiento va a emplear 3,1 millones de euros. Los ediles del PP Salvador Fuentes y Laura Ruiz dirigieron sus críticas a dicho plan de obras, en primer lugar, por la «falta de originalidad» en la presentación del mismo, ya que, según dijeron, «han empleado un panel» para presentar las 25 obras incluidas en esa iniciativa, «lo mismo que hizo el anterior gobierno local del PP cuando dio a conocer el programa 50 obras, 50 barrios».

El presentado ahora por el equipo de gobierno programa 25 obras en distintos puntos de la ciudad, en el que el Ayuntamiento tiene previsto invertir 3,1 millones de euros este año, 1,5 millones más que en el 2016, según el gobierno local. Sin embargo, ambos ediles del PP consideran que en la información facilitada por la regidora municipal y la concejala de IU «hay falta de veracidad», pues, según dijo Laura Ruiz, el pasado año se invirtieron 4,3 millones de fondos municipales y ahora hay previstos 3,1, un 28% menos que en el pasado ejercicio. Además, añadió que de esos 3,1 millones habrá que descontar el millón de euros que el Ayuntamiento de Córdoba tuvo que devolver al Ministerio de Hacienda por no haber sido posible gastar ese montante de los 2,5 millones que Hacienda transfirió al Ayuntamiento de los Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes y Ruiz dicen que el plan de obras de este año no tiene un cronograma fijo para su desarrollo ni incluye en el mismo el plan de asfalto, «que el pasado año no se hizo». Criticaron igualmente que el proyecto del 2017 no contempla actuaciones en los polígonos industriales y tampoco en las barriadas periféricas de Cerro Muriano y Trassierra, así como que «se sigue sin considerar las peticiones individuales de los ciudadanos». Fuentes indicó que el plan «no tiene ninguna credibilidad» porque en ocho meses «no dará tiempo a ejecutarlo».