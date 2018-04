El PP avisa de que habrá 22 nuevos autobuses pero no gasinera para cargarlos

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha avisado esta mañana de que Aucorsa contará con 22 nuevos autobuses pero no tendrá la gasinera para cargarlos. Para ello se basa en que los 22 autobuses de gas fueron adjudicados en noviembre, mientras que el mes pasado se encargó la construcción de la gasinera, por lo que considera imposible que esté para cuando lleguen los vehículos, por lo que “vamos a tener los autobuses en la cochera”. A esto se une, que, según ha asegurado, no está clara la ubicación de esa gasinera, que primero estaba prevista en Mercacórdoba y después en la sede de Aucorsa. Sin embargo esta segunda ubicación genera “dudas” al PP, según ha expresado Fuentes. “Nos preocupa la situación”, ha asegurado, ya que “a día de hoy no se sabe si va a ir en la sede de Aucorsa. Por ello, pedirán explicaciones al presidente de Aucorsa, Andrés Pino.

Fuentes se ha vuelto a referir también al cercanías, insistiendo en que no hay ningún contrato que firmar, y recordando, al igual que ayer hizo el portavoz del PP, José María Bellido, que “ya no depende del Ayuntamiento”, sino “solo de Fomento y Hacienda”. Fuentes asegura que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha respondido seis de las siete cartas dirigidas por la alcaldesa, por lo que “solo le queda una por contestar”.