El PP asegura que las cuentas fijan 82 millones para Córdoba

Los senadores populares por Córdoba Beatriz Jurado y Jesús Aguirre, y la diputada nacional Isabel Cabezas han analizado esta mañana el impacto que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado 2017 tendrá en Córdoba, destacando que contiene partidas por valor de casi 82 millones de euros, aunque lo más destacado en los últimos días han sido las inversiones de Fomento, que solo recogen 52,4 millones de euros.

Después de las críticas recibidas en Córdoba, ya que, entre otros datos, se ha conocido que la inversión en la provincia será un 65% menor que la media nacional, Jurado ha avanzado que estas cuentas entrarán en vigor el próximo mes de julio y tendrán una vigencia de medio año, por lo que "el Gobierno de España no va a inflar unos presupuestos para seis meses", ha precisado.

También ha comentado que el PP cordobés comparte estas cuentas, aunque admitiendo que "desearíamos que tuvieran una inversión superior" en este territorio. En esta línea, ha aludido al PSOE explicando que "estamos así por su 'no es no'" y haciendo hincapié en que "no se han dignado a sentarse con el partido que gobierna" pese a que esta formación ha facilitado este gobierno.

Los datos facilitados por los populares indican que Hacienda tiene una partida próxima a los 3 millones de euros; el grupo Fomento, de 52,4 millones; Educación, Cultura y Deporte contempla 4 millones; Agricultura, 15,7 millones; Enresa, 4 millones de euros, y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, 2,6 millones de euros. Además de estas, se recogen otras inversiones mucho menos cuantiosas, como los 19.290 euros de Industria, Energía y Turismo.