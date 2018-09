El PP asegura que Ambrosio no "va a tener el coraje" de llevar a los tribunales la titularidad de la Mezquita

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, tiene claro que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, “no va a tener el coraje de tirar para adelante” y acudir a los tribunales para que sean estos los que se pronuncien sobre si la Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia o no, y es que, a juicio de Bellido, la responsable municipal “sabe que pierde, y se le acaba el cuento y el chollo”.

En una convocatoria de prensa a las puertas del Patio de Los Naranjos y un día después de conocerse las conclusiones del informe encargado por el Ayuntamiento a una comisión de expertos, que apuntan a que la Mezquita Catedral no es de titularidad eclesiástica, el candidato del PP a la Alcaldía ha sido especialmente duro con Ambrosio porque entiende que ha creado “una gran mentira” y “una cortina de humo” para “tapar sus vergüenzas de tres años como alcaldesa sin hacer nada”. Según el portavoz popular, “la polémica” levantada en torno a la inmatriculación del conjunto monumental “es un camino a ninguna parte” y tiene claro que “no va a pasar nada, porque la alcaldesa sabe que no tiene razón”. Bellido ha insistido en que hay informes de la asesoría jurídica municipal, de la Abogacía del Estado y de la Dirección General de Patrimonio que avalan que la Iglesia Católica es propietaria del inmueble desde que en el año 2006 la inscribiera a su nombre bajo el paraguas de una reforma de la ley hipotecaria realizada por el Gobierno de Aznar. “Nadie ha dicho nada de eso, pero es que no van a dejar que la realidad les estropee una buena polémica”.

"TIENE MENOS PAPELES QUE LA TESIS DE PEDRO SÁNCHEZ"

Según Bellido, el informe que firma el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, junto a los historiadores Alejandro García Sanjuán y Juan Bautista Carpio, con la participación de la actual vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, “tiene menos papeles que la tesis de Pedro Sánchez, sobre todo en el apartado jurídico”, y, a su entender, “no aporta nada” porque “parte de una falacia, y es que dice que hay que recuperar la titularidad pública cuando nunca fue así”.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, en la Mezquita-Catedral, donde ha atendido a los medios de comunicación. Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

El portavoz del PP ha criticado a la alcaldesa “por meter a la ciudad en el centro de una polémica que perjudica su imagen a nivel nacional” y considera que “esto es un capítulo más dentro de la actuación de un gobierno inútil, de mucho postureo, que compite entre sus socios para ver quién es más progre y quién está más a la izquierda”. A su juicio, “ayer se confirmó la podemización de la alcaldesa; se ha quitado la careta y hemos visto a la verdadera Ambrosio, a la que no le importa dividir a la ciudad por un tema que le crea votos”. De hecho, Bellido considera que su postura en defensa de seguir con el actual estatus de la Mezquita Catedral, manteniendo la legalidad de su inscripción como bien a nombre de la Iglesia, “no nos favorece electoralmente, pero me da igual, porque nuestro compromiso es con la verdad y con los intereses generales de Córdoba”.

"NO PARTICIPAMOS EN ESE TEATRO"

José María Bellido ha afirmado que ayer fueron invitados al acto de presentación de las conclusiones del informe, “pero no fuimos porque no participamos de ese teatro”, y es que sostiene que las conclusiones ya estaban claras desde antes de hacer el documento. “Ambrosio solo ha buscado argumentos” para “montar esta polémica” que, ha insistido en varias ocasiones, “no va a ir a ninguna parte”.

El portavoz popular, que ha asegurado que “hoy paso página” en relación con este asunto, ya que “nosotros nos vamos a centrar en presentar nuestras propuestas”, también ha criticado el informe porque “con la mano derecha habla de Córdoba como ciudad de concordia y con la mano izquierda crea división”. Bellido no ha aclarado si comparte la opinión del Cabildo, que sostiene que el informe responde a “argumentos ideológicos” y pide “responsabilidad” política e institucional en torno a esta polémica. El candidato del PP se ha limitado a decir que “si en estos años pasados hubieran tenido algún argumento jurídico, ¿alguien se cree que no habrían ido a los tribunales?”.