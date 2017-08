El PP alerta de que el Plan Turístico puede ser «un fracaso estrepitoso»

El Partido Popular ha vuelto a alertar de que el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Córdoba «va camino de ser un fracaso estrepitoso para la cuidad» y suponer «una pérdida de fondos nuevamente para el Ayuntamiento». Así se expresó ayer el portavoz municipal de los populares, José María Bellido, que junto al concejal Juan Miguel Moreno Calderón critica el grado de ejecución de este plan que, ahora, ha pasado a manos del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur) y en el que se incluyen proyectos tan ambiciosos como la remodelación del Convento Regina o la del Templo Romano. Precisamente, Bellido advierte, además, sobre esa encomienda de gestión al Imtur porque «donde están los especialistas de gestión es en el área de Contratación, así que una llamada de atención: cuidado con los atajos».

Los populares lamentan, asimismo, que el equipo de gobierno actual les eche la culpa del retraso en la ejecución del mencionado plan, cuando desde que se firmó en octubre del 2014 hasta las elecciones solo contaron con 9 meses para ejecutarlo «y ellos llevan más de dos años» con esta responsabilidad, sin que, a su parecer, haya habido grandes avances. Por todo ello, el PP exige al gobierno municipal que negocie una prórroga con la Junta de Andalucía y que dé «celeridad» a la ejecución de los proyectos.

EL ALCÁZAR // El concejal Moreno Calderón, por su parte, ha lamentado que entre los proyectos que corren más peligro dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades sea el de la remodelación de la Torre de la Inquisición del Alcázar de los Reyes Cristianos --donde estaba previsto la creación de un museo dedicado a la Inquisición, ya que la torre albergó al santo oficio-- y ha culpado de esta situación «al atasco que hay en la Gerencia Municipal de Urbanismo». Esta obra, planificada durante el mandato popular, perseguía rehabilitar y musealilzar la torre de la Inquisición, y formaba parte de un proyecto más ambicioso (que comprendía varias fases, algunas de las cuales se están ejecutando, como la creación de un itinerario por el Alcázar por el sur) que preveía la primera actuación de consideración en el Alcázar desde que fuera alcalde Cruz Conde. «Se acaba el tiempo del Plan Turístico de Grandes Ciudades y vemos que no se terminan los proyectos», lamenta Moreno Calderón, para quien no es justo que el gobierno local les culpe de su retraso «cuando son ellos quienes no han hecho las tareas».