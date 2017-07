El PP afirma que Infraestructuras "es una delegación paralizada"

El grupo municipal del PP ha realizado esta mañana un balance "negativo" de los dos años de cogobierno de PSOE e IU en materia de infraestructuras. La concejala Laura Ruiz, que era la responsable de este área durante del gobierno municipal del PP, asegura que Infraestructuras "es una delegación paralizada" y que "peor no se puede trabajar". A su juicio, PSOE e IU han demostrado que conforman "un gobierno flojo, sin entusiasmo y sus discursos están lejos de motivar y generar confianza". En este tiempo, y según asegura, solo se han producido "anuncios de comisiones y grupos de trabajo", que es lo que se hace "a falta de soluciones".

Ruiz piensa que la responsable de Infraestructuras, Amparo Pernichi, "ha estado dos años justificando su pésima gestión en obras y servicios" y "no ha hecho nada nuevo" sino "lo previsto en los proyectos del PP". Además, durante este tiempo "no se ha cumplido ni un solo plazo de los proyectos que tenían encima de la mesa".

Ruiz ha destacado la disminución del 34,5% de las inversiones en materia de infraestructuras en los presupuestos para este año y del 25% para el mantenimiento de la vía pública. A esto se une que el plan Asfalto del 2016 no se ha ejecutado y duda de que dé tiempo de llevarlo a cabo en el 2017, ya que, si todo va bien, "no empezará antes de septiembre". En ese plan, y según Ruiz, la inversión es un 41% menor que la del 2015.

En cuanto a obras, Laura Ruiz ha recordado el millón de euros no recibido de Hacienda en el 2016 al no estar los proyectos ejecutados a tiempo, y las cuatro iniciativas que quedaron pendientes, entre ellas la de Osario Romano, que se va a llevar a cabo ahora, y que concluirá, según Ruiz, en el 2018. La concejala critica que la delegación no ha tenido en cuenta a los polígonos industriales ni a barriadas como Cerro Muriano y Trassierra, y la merma de inversión en el centro y el norte.

En cuanto a vía pública, Ruiz subraya la caída del 16% en las partidas para el mantenimiento que tuvo lugar en el 2016 y el descenso del 25% registrado en el 2017. En parques y jardines, Ruiz afirma que se han plantado solo 1500 árboles frente a los 8000 de su etapa. En cuanto a alumbrado, la concejala ha censurado la inexistencia de plan de eficiencia energética, ya que "solo nos hemos quedado con sustitución de bombillas", aunque el número "es irrisorio".

Laura Ruiz ha criticado también que el gobierno local se ha limitado "al mantenimiento esencial de los colegios pero no abarca nada más" y que aún se desconocen cómo van los trámites para poner en práctica la inversión de 15 millones de los fondos Edusi.