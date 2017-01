La portada de CÓRDOBA

Por NO olvidar algo tbn esencial 11:06 - 06.01.2017

Una cosa es que la ciudadanía se vuelque en un evento, y otra que la seguridad (privada y municipal) NO haya sido asegurada como mandan los cánones de un tal acontecimiento. Basta con ver la foto, y desde la distancia, da miedo tantísima gente junto a las carrozas. Un descuído y es el drama. NO olvide el que hubo hace unos años en Málaga. Y por un caramelo, se puede perder muchísimo más. Y el Ayto es responsable de "canalizar" el cauce de la gente. Una cabalgata NO consiste en sacar a la calle unas carrozas y que la muchedumbre haga lo que le plazca. Tampoco es un desfile militar. Pero, la seguridad debe estar asegurada, sea el método empleado. Y esta foto de portada demuestra lo contrario. El desfile ha podido ser estético, pero patético en la inseguridad de la gente (con muchos niños participando).