Policías locales... Mucho más que multas

Menos circo y mas patrullar la ciudad que la teneis abandonada, salid que os vean los ciudadanos y que no pase como con los botellones, dejad que os de un poquito el aire y no estar en los vehiculos con el wasaps, ya esta bien de echarle tantas flores cuando no cumplen con su obligacion.