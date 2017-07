La Policía Local se suma a la campaña de control de las condiciones del vehículo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Buena iniciativa, revisión de vehículos, muchos están circulando sin la ITV, seguro obligatorio, papeles, etc. También mano dura con el alcohol y drogas al volante, que se respete la velocidad, los pasos de cebra, los semáforos y los stop. No todo es el mal estado de las carreteras. No siempre son las administraciones las culpables de los accidentes, los conductores, con nuestras imprudencias, también somos igual de culpables.