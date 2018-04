La Policía Local no hará el servicio de productividad en las cruces

Los agentes de la Policía Local no harán productividades durante las cruces de mayo. La Policía Local, que acudió ayer por la tarde a una asamblea extraordinaria en el salón de actos de los Bomberos convocada por el sindicato Siplib, ha decidido por unanimidad de los casi 140 asistentes no prestar servicios de productividad hasta que el Ayuntamiento negocie con ellos un nuevo convenio. Miguel Martínez, secretario general del Siplib, explica que no se trata solo de abonar la productividad que se les adeuda, sino de que "se solucionen todos los problemas que tenemos de falta de plantilla, con 140 vacantes, o expedientes que no se están tramitando". "La productividad es incluso secundaria lo que queremos es negociar un convenio justo y digno. Queremos sentarnos a negociar", añade, al tiempo que lamenta "las dificultades" que se han puesto a los trabajadores para acudir a la convocatoria de este sindicato.

Esta decisión pone en serio peligro la celebración de las cruces, que comienzan este viernes, y sobre todo al control del botellón, ya que gracias a la productividad (que es voluntaria y solo se puede prestar si se está de descanso) se refuerzan los cuadrantes en los días festivos y en actuaciones puntuales que son necesarias. Para la celebración de las cruces, los mandos policiales habían previsto un refuerzo de 40 agentes por día. De este modo, si no acuden nada más que los policías de turno solo habrá 30 por día para vigilar 48 cruces y el resto de la ciudad, según los datos ofrecidos por el sindicato.

El malestar de la plantilla por estos impagos se hizo público la semana pasada. La productividad afecta a servicios especiales, no son horas extras y se implantaron en 2014 por la imposibilidad de la plantilla de 400 agentes de cubrir la creciente programación de eventos en la ciudad. A la productividad se apuntan los policías que están de descanso de manera voluntaria y a cambio reciben una remuneración. El teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, explicó el viernes pasado que el incremento de la partida destinada a la productividad del año pasado es lo que ha provocado el retraso del pago del segundo semestre de 2017, ya que hay que hacer una modificación de crédito.