La Policía Local amaga con extender el conflicto laboral a todo el mayo festivo

La Policía Local amaga con extender su conflicto laboral al mayo festivo, después de que la plantilla se haya negado a reforzar la seguridad de las cruces durante este puente al no haber hecho la llamada productividad (un complemento voluntario que pueden prestar los agentes de descanso y que se les adeuda desde junio). Los policías rechazaron el viernes pasado el documento que Recursos Humanos ofreció al sindicato Siplib, mayoritario en la Policía Local, al considerarlo insuficiente (no se les aseguró que los acuerdos pudieran recibir el visto bueno de la Intervención), por lo que las cruces se han desarrollado con una presencia policial mucho menor de la habitual. Pese a ello y «por suerte», indican desde el Siplib, no habido que lamentar incidentes de gravedad, aunque tachan de cínico que se hable de «tolerancia cero» contra el botellón, «a sabiendas de que no hay instructor desde enero y que no se están tramitando las actas por botellón».

«Nuestra posición sigue intacta. No tenemos intención de reforzar la productividad», explica Miguel Martínez, secretario del Siplib, después de que ya se hayan solicitado esos refuerzos para las noches del 4 y el 5, y la mañana del 6. Especialmente complicado se presenta el sábado, cuando, además de un día grande de patios, juega el Córdoba en casa. Por cuadrante, es decir, si nadie hace la productividad, hay previstos 22 policías locales para ese día, y se suelen destinar 15 solo para el partido.

NEGOCIACIÓN // El gobierno municipal, por su parte, quiere frenar en seco la idea de la Policía Local de que no tienen voluntad para llegar a un acuerdo. El concejal de Recursos Humamos, David Luque, informó ayer de que el miércoles se fijará un calendario de negociación «con todos los sindicatos porque es más razonable buscar un acuerdo global». Luque ha tomado nota del descontento del resto de fuerzas sindicales por haber negociado de forma unilateral con el sindicato policial (aunque luego no se llegara a un acuerdo). La CTA, por ejemplo, envió un comunicado el viernes lamentando que hubiera habido contactos con el Siplib «fuera de la mesa general de negociación» y que «el resto de sindicatos sean ignorados», a pesar de que el convenio colectivo está denunciado desde el año 2014 y de que el conjunto de «los trabajadores municipales lleven sin negociar sus condiciones laborales una década». Así las cosas, Luque anunció ayer que convocarán la reunión y «si no es posible el convenio, al menos se intentará llegar a acuerdos». Luque recordó que el convenio empezó a negociarse hace un par de años «pero se cambió el sistema de reuniones y una sentencia modificó la composición de la mesa», por lo que hace meses que no se reúne. También hizo referencia ayer al conflicto con la Policía Local la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que mostró su confianza en que en los próximos días se llegue a un acuerdo con la mayoría de la representación sindical.