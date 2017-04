Podemos se persona contra la Fundación Guadalquivir tras la desaparición de la contabilidad

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado este viernes que su formación se va a personar como acusación particular en el caso contra la Fundación Guadalquivir Futuro tras conocerse la desaparición de la contabilidad en la declaración del asesor fiscal ante la juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. "Algo huele mal", ha afirmado después de que asesor alegara que los archivos han desaparecido a causa de un virus.

RUEDA DE PRENSA EN SEVILLA

En rueda prensa, Rodríguez ha explicado que hasta ahora dos diputados de la formación morada andaluza, David Moscoso y Juan Ignacio Moreno Yagüe, habían tomado la iniciativa jurídica en este asunto, si bien ahora es la organización andaluza la que ha decidido tomar parte como acusación particular, siendo éste "el primer proceso con índole judicial en el que Podemos Andalucía va a intervenir".

Ha explicado que venían valorando dar el paso para presentarse como acusación particular y que el hecho de que haya desaparecido esa información le ha hecho decidirse. "Esto nos da cierta ansiedad porque el procedimiento judicial no sea lo suficiente rápido y eficaz para evitar que se destruyan pruebas, por eso decidimos implicarnos en la causa como una parte más, para contribuir para que esto no ocurra y sea lo más rápido posible", ha explicado Rodríguez.

Con todo, ha explicado que dentro del debate interno de Podemos Andalucía por conseguir autonomía suficiente para operar como entidad jurídica propia, "una de las cosas que hemos conseguido es que no se ponga ninguna cortapisa a la hora de obtener los poderes de forma inmediata por parte de la organización estatal para poder presentar esa acusación particular desde Andalucía".

"YA CONOCIMOS ESE FENÓMENO EN GÉNOVA"

Así, Rodríguez entiende que el hecho de que el asesor alegue que un virus en el ordenador ha hecho desaparecer los archivos "dos días antes de que tuviera que aportar pruebas en un juzgado" es, para Podemos, "muy sospechoso".

"Ya hemos conocido en este país fenómenos de discos duros en la sede de Génova --sede del PP--, y al parecer en Andalucía también hay reproducciones de esa vía de destrucción de pruebas vía informática con ese eventual y casual virus dos días antes de que tuviera que aportar pruebas en un juzgado", ha apostillado.

Y es que, como ha relatado Teresa Rodríguez, "si el asesor tenía en su ordenador todas las pruebas de índole fiscal o contable que pudieran arrojar luz sobre cómo se ha estado financiando la Fundación y esos discos son destruidos por un casual virus que le aqueja justamente dos días antes de tener que presentar esas pruebas en los juzgados, pues algo huele mal".

Con todo, Podemos Andalucía urge esclarecer "qué ha pasado con el dinero público y si una Fundación claramente vinculada al PSOE, en concreto a altos cargos del PSOE de Córdoba, que sigue dirigiendo el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán; encuentra en subvenciones públicas a través de fundaciones vinculadas al partido una forma de financiación del partido y de sus cargos".

Asimismo, Rodríguez ha explicado que Podemos también ha trabajado para esclarecer este asunto de forma institucional, de manera que han solicitado todas las ayudas que se han distribuido en Andalucía a través del programa Emplea desde el 2011, "para delimitar y esclarecer si esto es un hecho aislado o ha ocurrido en más casos".

"Esas ayudas debe ir netamente a sus destinatarios y no vamos a permitir que haya intermediarios por más vinculados al Gobierno andaluz que se hayan podido beneficiar personal u organizativamente de estas subvenciones", ha aseverado la líder andaluza de Podemos.