Podemos "en ningún caso" pedirá a IU que deje los gobiernos locales con el PSOE

La parlamentaria andaluza y secretaria general de Podemos-Andalucía, Teresa Rodríguez-Rubio, ha señalado esta mañana en Córdoba que "en ningún caso vamos pedirle a IU que deje los gobiernos locales" en aquellas situaciones en Andalucía en las que, como en el Ayuntamiento de Córdoba, están actualmente en coalición con el PSOE. Aunque, eso sí, será uno de los asuntos a debatir y sobre el que "sí se fijará una posición propia de cómo confluir" con las fuerzas de la izquierda en la comunidad autónoma de cara a las futuras elecciones municipales y autonómicas.

Teresa Rodríguez ha hecho estas declaraciones al comienzo del Consejo Andaluz de la formación morada, que se celebrará a lo largo de esta jornada en Córdoba, y en el que se discutirán hasta 30 enmiendas (cinco de ellas a la totalidad) llegadas desde las ocho provincias y de 200 círculos de Podemos en la comunidad autónoma tras dos meses de debates, todo ello para delimitar cuál será la política de alianzas de Podemos-Andalucía y las fórmulas para desarrollarlas.

La secretaria general de la formación morada también ha explicado que el Consejo Andaluz va a fijar cuestiones programáticas, como un documento sobre el modelo de insfraestructuras a desarrollar en Andalucía, y su postura sobre las llamadas rentas básicas, mínimas y de inserción, más aún tras la presentación por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de una propuesta en este último sentido.

Rodríguez también ha aprovechado el encuentro con la prensa sobre el consejo para adelantar próximas iniciativas de Podemos en las instituciones, como una para instar a que el Gobierno de la nación para que utilice el nombre oficial de "Mezquita-Catedral" cuando se refiera en documentos oficiales (como el de los Presupuestos Generales) a este monumento cordobés, y no solo el término "Catedral". Otra propuesta, ésta al Pleno en la Cámara andaluza, buscará aclarar por qué la zona de Doñana donde ha venido veraneando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, permanecía vallada y cerrada dificultando enormemente las tareas de extinción del pasado gran incendio registrado en el entorno, recordando que Doñana "no es una finca particular de veraneo" del presidente, considera la secretaria general de Podemos-Andalucía.