El Pleno comienza con una protesta de empleados de Tanatorios de Córdoba

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha empezado con las protestas de los trabajadores de Tanatorio de Córdoba, que han provocado la suspensión de la sesión en dos ocasiones.

Poco después de iniciarse la sesión correspondiente al mes de abril, los trabajadores han pronunciado frases como "con nuestro pan no se paga Cecosam", "todos iguales ante la ley", y "tanatorio ilegal", "informes ocultos, Ayuntamiento corrupto" o "Ambrosio da la cara".

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, les ha rogado en un par de ocasiones que no interrumpan el Pleno, y, finalmente, al no conseguir respuesta, ha decidido suspender el Pleno durante unos minutos. Los trabajadores continúan protestando contra la construcción de un tanatorio en el cementerio de San Rafael, que consideran que incumple el PGOU. No es la primera vez que los trabajadores protestan.

Tras esa primera protesta la sesión de ha reanudado, pero una segunda vez ha sido suspendido ante la insistencia de los trabajadores en sus protestas.

Finalmente, la Policía Local ha requerido a los empleados del Tanatorios de Córdoba que protestaban que abandonasen el salón de plenos, a lo que han accedido.

Dos representantes de la asociación vecinal La Palabra, del barrio de Las Moreras, que han acudido al Pleno con pancartas, se negaban a irse, argumentando que no han estado protestando, que estaban calladas. Después de unos minutos de discusión con la Policía Local, las mujeres han abandonado la sala anunciando que denunciarán la situación.

El Pleno se ha reanudado con normalidad.

Momento en que la Policía Local ha requerido a los empleados de Tanatorios de Córdoba para que desalojen el salón de plenos. Foto: SÁNCHEZ MORENO

Trabajadoras de Cecosam protestan ante el Pleno. Foto: SÁNCHEZ MORENO