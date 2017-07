El Pleno aprueba por vía de urgencia inversiones por valor de 14,5 millones

El gobierno municipal (PSOE e IU) con el apoyo de Ganemos ha sacado esta mañana adelante en un pleno extraordinario y por la vía de urgencia la aprobación de inversiones por un montante global de casi 15 millones de euros. El Pleno ha dado luz verde, por un lado, al plan Mi barrio es Córdoba, que incluye 16 proyectos de obras, y por otro, a la compra de 20 autobuses de Aucorsa o la construcción de una planta de comportaje para Sadeco, todo ello con el voto en contra de la oposición y obviando los reparos expresados por la Intervención municipal.

Tras una sesión plenaria de lo más caldeada, convocada in extremis para hoy 31 de julio y tras un pleno anterior descafeinado, el gobierno municipal ha logrado sacar adelante esta mañana, gracias al apoyo de su socio, Ganemos, las 16 obras de Mi barrio es Córdoba, y previo levantamiento del reparo de Intervención, que cuestiona la idoneidad de aprobar dicho plan sin contar con anterioridad con los créditos necesarios para ejecutar las actuaciones previstas. Y es que en este Pleno se aprobaba en concreto una parte del plan, que incluye 25 proyectos en total, que deben financiarse con préstamos. El bloque de la oposición ha coincidido en este punto en criticar que los grupos municipales no hayan sido informados con la antelación suficiente y que hayan tenido conocimiento del expediente a través de los medios. Asimismo, han denunciado la falta de diálogo a la hora de consensuar las acciones a ejecutar, señalando la "mala gestión" del equipo de gobierno. Ganemos, por su parte, ha justificado su voto a favor señalando la urgencia de las obras, demandadas socialmente, por encima de las objeciones planteadas al proceso.

En un segundo bloque, se ha aprobado otro expediente que incluyen las inversiones que el Ayuntamiento de Córdoba llevará a cabo con el remanente de presupuesto no ejecutado en el ejercicio anterior, en torno a 20 millones de euros. De esos 20 millones que no se gastaron, alto más de 8 irán al pago anticipado de la deuda municipal, como marca la ley, y el resto, 11,5 millones, se ha canalizado a través del plan de inversiones financieramente sostenibles, que debe ajustarse a los parámetros establecidos por el Gobierno central. La oposición ha valorado positivamente el trabajo realizado por Sadeco y su proyecto para la construcción de una planta de compostaje, pero ha votado en contra de la propuesta global que incluía además la compra de 20 autobuses para Aucorsa a la que Intervención no ha dado el visto bueno aún, al tiempo que han recriminado de nuevo la premura y la desinformación con la que se ha abordado todo el proceso por parte del gobierno municipal. Consideran que no había urgencia en aprobar esta compra, que el PP ya ha anunciado que recurrirá por la vía contenciosa en el Ayuntamiento y, si no prospera, en los juzgados.