El Pleno aprueba peatonalizar Antonio Maura con un plan con más medidas

Ciudad Jardín contará con un plan integral pensado para mejorar el barrio si se cumple lo aprobado ayer por el Pleno. La peatonalización o semipeatonalización (depende de los tramos) de parte de Antonio Maura es una de las medidas concretas, y de ejecución «a corto plazo», incluidas en ese plan que respaldaron el equipo de gobierno (PSOE e IU) y Ganemos, pero que rechazaron PP y UCOR (Ciudadanos se abstuvo), pero no será la única. La propuesta que salió adelante fue la diseñada por el PSOE, que sufrió algunos retoques en la negociación con IU y Ganemos para que se tengan en cuenta otros programas existentes y en marcha y se prioricen medidas. No prosperó, por tanto, la moción del PP, que reclamaba un plan integral de regeneración urbana con financiación de la Junta para la colocación de ascensores y la dotación de aparcamientos con carácter previo a cualquier restricción de tráfico. Durante el debate quedó patente que la propuesta de peatonalización expuesta hasta ahora cuenta con voces en contra. De hecho, en el salón de plenos había vecinos de Ciudad Jardín que mostraron su descontento, entre ellos un hombre de más de 80 años, que interrumpió el Pleno denunciando que se convertirá en un «gueto».

El equipo de gobierno deberá negociar con vecinos y comerciantes el proyecto definitivo para Antonio Maura, que ha de contemplar más aparcamientos para compensar los que se pierden. La propuesta incluye realizar una reserva de plazas para los vecinos en República Argentina (entre Antonio Maura y Camino de los Sastres), así como el uso de parte del estacionamiento de Urbanismo. La idea es, además, atender las demandas del consejo de distrito Poniente Sur, que quiere que las plazas de aparcamiento en línea de Gran Vía Parque se transformen en batería, que se habilite una pequeña zona azul en la explanada que hay junto a la plaza de toros (o se construya un párking) y que la línea 7 de Aucorsa recupere su recorrido.

Con la propuesta de PSOE, IU y Ganemos, el Ayuntamiento se compromete a llevar a cabo mejoras en el acerado, pavimento, arbolado, iluminación, señalización y mobiliario; a colaborar con la UCO en la puesta en valor del anfiteatro romano del Rectorado; a pedir a la Junta ayudas para ascensores; y a demandar a la Subdelegación más seguridad.

Fuentes municipales explican que la idea que se baraja (que adelantó este periódico y que implica cambios de sentido en varias vías) es que en el tramo de Antonio Maura entre Miguel Benzo y Costa Sol haya zonas peatonales y otras semipeatonales, aunque en todas quedará garantizado el acceso a taxis y vehículos con personas mayores y con movilidad reducida, a carga y descarga y a cocheras. Además, afirman que las plazas de aparcamiento que se perderán se recuperarán (calculan que se recobrarán unas 90).

Antes del debate intervino Manuel Sarmiento como portavoz de los residentes del barrio que, «sin adscripción política, no se sienten representados por las asociaciones vecinales y comerciantes». Sarmiento mostró su preocupación por la propuesta de un plan «sin dotación presupuestaria» y con la peatonalización de Antonio Maura como única medida concreta. Sarmiento afirmó que llevan recabadas más de 3.000 firmas y que el rechazo a la peatonalización «es superior al 80%».

El portavoz del PP, José María Bellido, exigió que se dé «marcha atrás» y señaló que «Ciudad Jardín no está para ocurrencias ni improvisaciones» refiriéndose, a la propuesta de peatonalizar Camino de los Sastres que no prosperó. Bellido criticó que «se acaba el tiempo y el mandato y en Ciudad Jardín no se ha hecho nada». En la misma línea se pronunció el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, que echa en falta «fechas» y «cantidades económicas», y que se opuso a una peatonalización sin consenso. El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, también apeló «al diálogo». En defensa de la moción, Mar Téllez (PSOE) aseguró que «se han recogido las medidas que los vecinos han querido», entre ellas, la de Antonio Maura, y que se harán las modificaciones necesarias. Por su parte, Amparo Pernichi (IU) censuró al PP la inversión dedicada a Ciudad Jardín durante su mandato, mientras que Mari Ángeles Aguilera (Ganemos) incidió en la necesidad de fijar «actuaciones concretas y temporalizadas».