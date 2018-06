El plazo de pago del IBI acaba hoy, tras colapsos en la red informática

Los cordobeses están viviendo este año una auténtica contrarreloj para abonar sin recargo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), después de que los problemas con la empresa de reparto de correo hayan retrasado la entrega de las cartas de pago, sin las cuales es complicado realizar el abono si éste no está domiciliado.

El teléfono facilitado por el Ayuntamiento en su página web para realizar el pago (957499949) estuvo colapsado ayer durante toda la mañana, según comprobó este periódico. En la centralita del Ayuntamiento facilitaban un segundo teléfono, el 957769626, a través del cual algunos pudieron comunicar con la única persona encargada de atender estos trámites, según fuentes municipales, aunque en muchos casos tampoco fue posible realizar el abono por esta vía. Al parecer, el aluvión de llamadas recibidas habría colapsado el sistema informático, impidiendo gestionar el pago a través del teléfono. La otra alternativa es acudir a Cajasur, como entidad bancaria colaboradora, y solicitar que, con el DNI del propietario del inmueble, localicen el recibo en cuestión. Cuando esto no es posible, solo cabe acudir a un centro cívico o a la sede del Ayuntamiento en Gran Capitán, donde deberán facilitar el impreso. Cabe recordar que hoy es el último día para abonar dicho impuesto, que no está previsto ampliar el plazo y que no haber recibido la carta no justifica el retraso en el pago.