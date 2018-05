La Plataforma contra la Violencia de Género llama a movilizarse contra el recorte en políticas de igualdad

Distintos colectivos integrantes de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género han llamado hoy a la ciudadanía a sumarse a la concentración convocada este miércoles en toda España para exigir al Gobierno un compromiso real con las políticas de igualdad.

Portavoces de la plataforma han criticado la reducción prevista en el presupuesto para el próximo año y denuncian que se está dejando en la estacada a mujeres al no garantizar sus derechos fundamentales. "Tenemos que salir a la calle porque en los Presupuestos Generales del ministro Montero que serán a probados este mes se destinan solo 80 millones de los 200 previstos, algo vergonzoso", señalan, "teniendo en cuenta que lo que está en juego es la vida de las mujeres".

Los colectivos insisten en que "para prevenir y erradicar la violencia machista hace falta inversión suficiente para desarrollar las 213 medidas que contempla el Pacto y las 26 primeras para el 2018 firmado con las comunidades autónomas".

En cuanto al último suceso ocurrido en Granada, en el que ha muerto una joven, y señalan que "no hay que educar a las chicas jóvenes de que tengan cuidado con las relaciones sino que es el Gobierno quien tiene que poner medidas para que esto no ocurra".

73 ciudades españoles se movilizarán el miércoles en toda España contra el recorte presupuestario. "El 8 de marzo parece que fue un momento clave para la mujer, pero el Estado sigue sin cumplir con lo acordado, el compromiso significa presupuesto para que las medidas no queden en papel mojado", señalan, "no sirve que los representantes de los partidos se pongan el lazo azul sin en el presupuesto no se refleja.