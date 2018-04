La plataforma del párking de Reina Sofía rechaza la propuesta de movilidad del Ayuntamiento

La plataforma del párking de Reina Sofía ha vuelto a exigir un aparcamiento público y gratuito para usuarios y trabajadores, después de haberse hecho público el estudio sobre movilidad realizado por el Ayuntamiento de Córdoba para el entorno hospitalario. El portavoz de la plataforma, Francisco Martínez-Claus, considera que este estudio es "un nuevo intento de concesión de explotación privada, tal y como la que en su día se consiguió paralizar", y advierte de que carece, además, de cualquier estudio económico financiero. La plataforma rechaza la propuesta del Ayuntamiento de establecer una tarifa similar a la del autobús para aparcar en Reina Sofía (que no determina el tiempo en el que se aplicaría) y ha calculado que la cifra que se obtendría por la explotación del aparcamiento a razón de 1,44 euros del precio propuesto (el equivalente a un billete de ida y vuelta en el autobús) sería de 7,827 millones de euros anuales, al entender que la tarifa es por hora. De ese modo, el coste que tendría que pagar un usuario por tener que aparcar su vehículo durante 24 horas en Reina Sofía sería de 34,56 euros, según la plataforma. Este colectivo no ha hecho referencia por su indeterminación a la tarifa plana propuesta para usuarios que acompañan a pacientes, después de que el informe plantee diferenciar a la hora de aparcar a usuarios de las consultas externas de los que acompañen a enfermos.

Para la plataforma lo más importante del documento no es, en cualquier caso, sus conclusiones sobre el párking, sino que "lo más llamativo y lamentable es que pone en evidencia las carencias del entorno de Reina Sofia", que debería acometer el propio Ayuntamiento. En concreto, Martínez-Claus se ha referido a la inexistencia de acerado en las avenidas de acceso al centro hospitalario (que recoge el informe), la iluminación insuficiente, las barreras de acceso al hospital o la falta de arbolado, entre otras. Martínez-Claus ha lamentado, por último, que el Ayuntamiento no haya tenido "la cortesía" de enviarles el documento, y ha avanzado que no entenderían que la Junta de Andalucía se sentara a hablar con colectivos y no lo hiciera con ellos.

Críticas del PP

El viceportavoz del PP municipal, Salvador Fuentes, ha centrado por su parte sus críticas en la intención del Ayuntamiento en retrasar este informe para "tapar las vergüenzas de la Junta de Andalucía" y evitar que esta administración tuviera que acometer las reformas requeridas en estos presupuestos. También consideran los populares que el informe no responde al gran debate, que era la construcción de un aparcamiento gratuito, y ha dudado de que la Junta tenga si quiera un boceto de dicho aparcamiento.