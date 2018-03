Una plataforma muestra su «rechazo frontal» a peatonalizar Ciudad Jardín

Representantes de la plataforma ciudadana No a la peatonalización de Ciudad Jardín exigen una reunión con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para darle a conocer los motivos de su rechazo al plan integral anunciado por el Ayuntamiento, que incluye la peatonalización de las calles Antonio Maura y una parte de Alcalde Sanz Noguer. La plataforma pretende unificar las reivindicaciones particulares y crear una vía de comunicación con el Ayuntamiento, así como con el resto de grupos municipales, asociaciones de vecinos (la de Ciudad Jardín está a favor de la peatonalización) y de Comercio Córdoba (también a favor). «La peatonalización no mejora ninguno de los problemas que tenemos en Ciudad Jardín y nos supone un problema más», dicen.

Manuel Sarmiento, portavoz de la plataforma, ha explicado que ya han recogido más de 3.000 firmas en contra de la peatonalización, «muchas de ellas del comercio, a pesar de que el Ayuntamiento sostenga que más del 70% de los comerciantes están a favor de la peatonalización». En este sentido, pormenorizó algunas de estas firmas de apoyo de comerciantes en las calles cuyo tráfico se quiere restringir. Así, según la plataforma, de los comerciantes de Antonio Maura, 27 están en contra de la peatonalización y 6 a favor (todos son establecimientos de hostelería); en Costal Sol: 8 en contra, ninguno a favor y 3 no saben o no contestan; y en Alcalde Sanz Noguer: 12 en contra, ninguno a favor y el resto no se manifiestan.

Estos vecinos han criticado la fórmula empleada por el área de Movilidad municipal para dar a conocer los planes para esta zona y critican los cambios de planes «sobre la marcha» del gobierno municipal, que primero quiso restringir la circulación en Camino de los Sastres, recuerdan, y después anunció que lo haría en Antonio Maura. «Ese cambio obedece a que en Antonio Maura hay menos vecindario y unos establecimientos de hostelería muy interesados en la peatonalización», sugiere Sarmiento.

La plataforma se presenta a sí misma como «independiente» y «sin adscripción política», y aunque el nexo de unión de sus reivindicaciones son las relativas a la movilidad con el «rechazo frontal» a la peatonalizacion, también piden la ampliación de las zonas de aparcamiento, muestran su negativa a la implantación de la zona azul en el barrio, piden mejoras de la edificabilidad de los edificios, mejores dotaciones sociales e infraestructuras públicas, mejoras en la pavimentación y el rebaje de pasos de cebra, más control de las terrazas de los bares, mejora de las limpiezas viarias y de la iluminación, control de propietarios de mascotas y zonas para los animales, control de palomas, sustitución de los alcorques vacíos por árboles de sombra, dotación de zonas infantiles y aumento de la presencia policial en el barrio, entre otras demandas.