La Plataforma Mezquita Catedral reclama un espectáculo nocturno riguroso con la historia e identidad del monumento

El Ayuntamiento, ente público y por consiguiente aconfesional como nuestra Constitución determina, NO puede seguir siendo cómplice de lo que el Cabildo dicte, según sus intereses. Es inadmisible que la Iglesia católica del Vaticano siga reteniendo como botín de guerra civil religiosa un monumento de otra creencia religiosa, la musulmana, y se considere con el derecho de clamar lo que le parezca conveniente según sus creencias sobre la adversaria prisionera, sin respetar lo que la Historia fue en realidad. A esta Iglesia, "pobre" (de otras cosas que el dinero, NO le basta le "limosna" de los turista que pagan por ver nuestra "joya". Quiere más pasta. Y lo lamentable es que no paga ni un céntimo de lo que le debería pagar por hacer comercio de la "prisionera" Mezquita. Privilegios que debe desaparecer de un Estado aconfesional y democrático.