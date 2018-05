La plataforma para la climatización pide realidades, «no propaganda»

La red de AMPA Niños del Sur ha pedido en la comisión de Educación del Parlamento andaluz a los partidos que la integran soluciones para la climatización de los centros educativos de Infantil y Primaria y no «propaganda falsa». La plataforma cordobesa compareció en Sevilla a cuenta de la proposición de ley para mejorar las condiciones de climatización de los centros educativos andaluces, impulsada por Podemos, para la que pidieron el apoyo de todos los grupos políticos.

En dicha comparecencia, Rosario Hernández, que hizo de portavoz de la red, explicó que llevan más de un año trabajando por este objetivo y «chocando contra un muro infranqueable». La representante de Niños del Sur lamentó que las administraciones se echen la pelota unas a otras, argumentando que no es su competencia la mejora de las temperaturas en los centros. «Sean responsables y déjense de competencias. Si no saben de quién es competencia que nuestros hijos pasen calor, nos están fallando no solo como gobernante sino como personas», añadió, al tiempo que aseguró que desde esta plataforma no cejarán hasta lograr la climatización de todos los centros cordobeses.

Además, ayer mismo Podemos e IU instaron al Gobierno andaluz y al PSOE a que acepten la tramitación de la propuesta de ley de ambos partidos, que plantea blindar la educación pública con el 5 % del PIB andaluz. Según estas formaciones, este aumento supondría la incorporación al sistema de 11.500 docentes, de unos 1.000 orientadores o la posibilidad de resolver los problemas de climatización en los centros escolares.

AYUDAS PARA OCHO COLEGIOS / En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ya ha dado luz verde a las ayudas para la climatización de ocho de los 19 colegios en los que el Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido a actuar dentro de su plan de mejora de las condiciones climáticas. En total ha solicitado 10 millones de euros. De momento, la Junta ha concendido las ayudas inferiores a 450.000 euros, pero se espera que la semana próxima apruebe las correspondientes al resto de centros de la capital cordobesa (11), cuyas partidas superan esa cantidad. Por ahora los proyectos que ya las han recibido son el colegio San Lorenzo, Pedagogo García Navarro, Antonio Gala, Los Ángeles, San Fernando, Eduardo Lucena, Mirasierra y La Paz.