Planas avisa a PP y Cs que el Gobierno del PSOE agotará la legislatura

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avisado este sábado desde Córdoba a PP y Cs que el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez es "dinámico" y tiene la "voluntad" de "acabar esta legislatura, trabajando por el cambio necesario" para España.

En declaraciones a los periodistas antes de participar junto a la vicesecretaria General de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Dolores Amo, en un acto de su partido en Córdoba con motivo de los primeros 100 días del Gobierno del PSOE, el ministro de Agricultura ha señalado que el Ejecutivo ya ha ejecutado "una serie de medidas", que son "importantes" para dar continuidad al "proceso de cambio" que "empezó el pasado día 1 de junio en la moción de censura y con la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno".

Entiende Planas que PP y Cs no quieren que se agote la legislatura y por eso "están coaligados para intentar embarrar, de cualquier forma, el conjunto del debate político" y, para ello, "no tienen otro argumento que intentar atacar personalmente al presidente del Gobierno", algo que el ministro ha dicho lamentar, porque "eso no es política, eso es otra cosa".

Por eso, según ha señalado, "es muy importante que consigamos, efectivamente, que el conjunto de los ciudadanos, que creo que están apoyando este cambio, continúen confiando y contienen trabajando con nosotros para el futuro de nuestro".

En ello está ya el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, cuyas primeras medidas han ido en la línea marcada por "un programa de justicia social", para "la defensa de los más débiles", buscando la reversión "de todos los recortes" aplicados por el anterior Gobierno del PP "en materia de educación o en materia de sanidad".

Además, se ha demostrado "la fortaleza y la determinación" con la que el Gobierno del PSOE, que "es europeísta feminista y determinado por el cambio de España", ha llevado a cabo "las tareas" que tiene por delante, como en Cataluña, donde ha "tendido la mano, para intentar, dentro del marco constitucional, reanudar un diálogo que se había roto y eso es muy importante, porque, ante el ensimismamiento y la ausencia de proyecto del Gobierno anterior", el Gobierno del PSOE ha "querido llevar adelante un proceso que suponga, en definitiva, la posibilidad de que los catalanes hablen entre sí", y se mantenga "la unidad constitucional de España".

Por otro lado, Planas ha destacado que "en temas tan importantes" como "la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos", el Gobierno ha demostrado su "determinación para acabar con un símbolo inaceptable en una democracia".

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

En cuanto a la actividad de su Ministerio en los primeros 100 días del Gobierno socialista, Planas ha indicado que han "empezado la negociación de la PAC", habiendo además "participado en dos consejos europeos y organizado dos conferencias sectoriales y dos consejos consultivos con todas las comunidades autónomas".

Igualmente, en el ámbito de actuación del su Ministerio, ha "ampliado el Plan de Seguros Agrarios" y también ha "completado la financiación de muchas actuaciones de los planes de desarrollo rural de las comunidades autónomas", a la vez que ha "concluido el acuerdo de pesca con Marruecos, y hemos conseguido ampliar el periodo de captura de la sardina, que es un tema muy importante".