Pedro García no sabe aún si irá o no en las listas de la confluencia por Córdoba

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Pedro García, ha reconocido que a día de hoy no puede decir si irá o no en las listas de la convergencia para las elecciones municipales del 2019, porque el proceso de negociación con el resto de fuerzas políticas no está en el momento de poner nombres, sino de acordar el programa. "No toca ese debate", se ha limitado a decir.

García, que ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa con motivo del inicio de curso político en la sede de su formación, ha explicado que entre finales de septiembre y principios de octubre, IU celebrará un proceso de primarias para ver qué personas irán en esa lista de confluencia con Podemos, Ganemos y Equo. "Ahí veremos dónde está Pedro García y cualquier otro", ha dicho el coordinador provincial que en los pasado comicios lideró la plancha de IU en Córdoba.

Asimismo, ha informado de que en los próximos días tendrá reuniones "importantes" para abordar esta cuestión, entre otros con el secretario regional del Partido Comunista, al tiempo que ha aplaudido el acuerdo alcanzado a nivel regional entre Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez para que la líder de Podemos lidere el proyecto electoral conjunto de Adelante Andalucía.

El también primer teniente de alcalde de Córdoba ha hecho referencia al cruce de declaraciones sobre la fecha de arranque del cercanías que ha protagonizado con la alcaldesa, Isabel Ambrosio. Si ayer García dijo que le daría "vergüenza" dar una nueva fecha para la puesta en marcha del tren (argumenta que solo este año se han dado tres fechas, y muchas más desde que empezó a hablarse de este proyecto), hoy la alcaldesa le ha respondido que esas declaraciones son "fruto del nerviosismo" por los procesos internos de IU. El primer teniente de alcalde ha negado las acusaciones de la socialista y ha añadido que si alguna fuerza política debe estar nerviosa es precisamente el PSOE. No obstante, el primer teniente de alcalde ha quitado importancia a este asunto, y lo ha desligado del acuerdo que ambas fuerzas mantienen para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Córdoba. "Somos diferentes, tenemos modelos de ciudad diferentes, pero nos une un modelo y un pacto de 51 medidas", ha dicho.