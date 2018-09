Pedro García dice que no habrá unanimidad en el cambio de calles porque hay partidos "franquistas"

El primer teniente de alcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García (IU), no confía en que haya unanimidad en la elección de los nuevos nombres para las 14 calles señaladas por la comisión de la Memoria Histórica. De hecho, García piensa que eso va a ocurrir porque hay partidos políticos en España "que no creen en la participación ciudadana" y están "relacionados con él franquismo, que no quieren cambiar las calles franquistas".

El presidente de Urbanismo ha hecho estas declaraciones un día después de que el Consejo del Movimiento Ciudadano decidiera por unanimidad varias alternativas por cada una de las calles que deben cambiar de nombre en aplicación de la ley andaluza de Memoria Democrática. Ahora, será el presidente de Urbanismo el que presentará una propuesta de nombre para cada vía y será el consejo rector de este organismo autónomo el que vote el nombre definitivo. Es ahí donde el presidente de Urbanismo piensa que no habrá unanimidad, porque "hay partidos que quieren que haya calles con nombres de genocidas".

Sobre la propuesta que elevará Pedro García ha dicho que será "una decisión política" de la presidencia que ostenta en Urbanismo, y que su propuesta política será "seguir la línea del Consejo del Movimiento Ciudadano", aunque no ha especificado si mantendrá todas las alternativas del CMC o si dejará solo una por calle. Una vez que el consejo rector de Urbanismo decida, sus propuestas pasarán a la junta de gobierno local, que ratificará los nombres.