Pedro García defiende la legalidad del nuevo parque comercial

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, ha defendido hoy la legalidad de la construcción de un nuevo parque comercial de la carretera de Palma del Río, si bien ha dicho que no habrá ningún movimiento en este sentido hasta que no se reúna con el Consejo del Movimiento Ciudadano y con la Federación de Vecinos Al-Zahara. Pedro García ha expresado su "máximo respeto" por la opinión de los vecinos, pese a que han sido muy críticos con la iniciativa, ya que creen que afectará de manera negativa al pequeño comercio de la ciudad. El primer teniente de alcalde, sin embargo, no ha anunciado que vaya a reunirse de momento con los comerciantes para abordar esta cuestión.

En cualquier caso, el presidente de Urbanismo ha nevado que se trata de un nuevo parque comercial, sino que es "el cerramiento de uno que ya existe" y, a diferencia del caso del Parque Tecnológico de Rabanales 21, no hay que hacer ninguna innovación en el PGOU para darle el visto bueno. "En el planeamiento aquello es una zona comercial y solo se va a hacer el cerramiento de las cuatro naves que ya existen", ha dicho, señalando las diferencias con el proceso para dar luz verde al parque comercial de Rabanales 21. En este sentido, Pedro García ha defendido "la legitimidad" de los propietarios de los terrenos de la carretera de Palma del Río a desarrollar esta iniciativa, al tiempo que ha afirmado que el equipo de gobierno no va a hacer nada "en contra de los intereses generales de la ciudad". Eso sí, todas estas afirmaciones no han sido óbice para que el primer teniente de alcalde asegure que a él no le gustan los centros comerciales.