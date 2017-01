La patronal CECO: "Es antinatura no incrementar salarios"

Es antinatura no incrementar los salarios, pero siempre y cuando los sectores se lo puedan permitir, y también las empresas», afirma Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, al ser preguntado por la recomendación que se escucha en distintos ámbitos de la economía para que el tejido productivo comience a aumentar los sueldos de los trabajadores. En este sentido, el presidente de la patronal coincide en que «después de estos cinco años de crisis, donde no solamente no se han incrementado los salarios, sino que se han reducido en bastantes ocasiones, creo que es necesario inyectar más liquidez en la sociedad, para que el consumo no se resienta».

Con los datos cerrados hasta el pasado mes de noviembre, el ejercicio 2016 registró una subida de las retribuciones, recogida en los convenios colectivos vigentes en la provincia, del 0,9%, por debajo de la media andaluza. No obstante, el presidente de la CECO hace hincapié en que ya se están negociando distintos convenios, y destaca la recomendación que ha sido aprobada por la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) para el año 2017. Según publicó esta entidad en su página web a principios de enero, aconseja una subida salarial de hasta el 1,5% y otra adicional que podría llegar al 0,5%, vinculada a la productividad de las empresas y la reducción del absentismo laboral, y con el objetivo de la creación de empleo. Al hilo de esta recomendación, Antonio Díaz insiste en que el aumento no tendría carácter general, sino que se realizaría «en función de los sectores y de las circunstancias empresariales». Así, la CEOE insiste en recordar que «no todas las empresas han salido de la crisis».

En el mismo comunicado, la patronal informa de que «en el 2016 los salarios en los convenios colectivos crecieron cerca del 1,09%, en línea con la recomendación de hasta el 1,5% firmada por los agentes sociales en el anterior Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva». Por tanto, el incremento anotado en Córdoba en los once primeros meses del año pasado se sitúa por debajo de la media contabilizada a nivel nacional.

El pasado 1 de enero entró en vigor una subida del 8% para el Salario Mínimo Interprofesional, que ha quedado fijado en 707,7 euros mensuales. El presidente de CECO avanza que el sector más beneficiado en Córdoba es «servicios, fundamentalmente», y explica que «afortunadamente, no es importante el número de personas que están cobrando el salario mínimo, pero esos trabajadores tendrá una repercusión de un 8%, lo que creo que es bueno». Además de esto, subraya que se trata de «la subida más importante de los últimos diez años y esto va a repercutir no solo en lo que perciban los trabajadores, sino también en temas de prestaciones».

regalos de Navidad/ En referencia a la sentencia del Supremo que reconoce como un derecho del trabajador recibir una cesta de Navidad, Antonio Díaz aclara que se trata de un derecho adquirido «en el caso en el que hay sentencia, no con carácter general», y puntualiza, a modo de ejemplo, que «no es lo mismo una empresa como las de Córdoba, de cinco o diez trabajadores, donde se regala entre los empleados porque procede y porque, además, es agradable hacerlo, a la Michelín, que tiene 43.000 trabajadores y que han metido en el proceso de negociación colectiva que en Navidad se entregará una cesta, eso sí puede ser un derecho adquirido».