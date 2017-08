Partidos y vecinos ven viable el proyecto de la playa si es sostenible

Sigo manteniendo mi opinión que esto es un pelotazo inmobiliario o urbanístico. Alquilar o comprar el terreno, construir, el agua, su limpieza e higiene (para qua el baño de masa sea autorizado, el mantenimiento, el personal..., cuesta mucho dinero; y no me creo (no es ser pesimista sino realista) que con un hotel, un restaurante dos o tres otros servicios, el proyecto no solo sea sostenible sino rentable. Se trata de un grupo empresarial, no de una ONG, y mismo nadie trabaja por amor al arte: quién pagará ?? Viene a lucrarse, y ahí no está el problema, sino en la manera cómo lo harán. Por tanto hace falta mucha trasparencia en las revisiones, no sea que después de cuentas sean los mismos (la ciudadanía entera) que asuman las responsabilidades de quienes no han hecho su trabajo correctamente, y que este proyecto de playa artificial se convierta en un fraude urbano de la "bella estampita".