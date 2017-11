El parón de La Normal pone en riesgo más de 1 millón en fondos europeos

El Ayuntamiento de Córdoba baraja ya la posibilidad de resolver el contrato con la empresa Vías y Construcciones, responsable de la remodelación de La Normal de Magisterio, toda vez que prevé que no habrá acuerdo amistoso para que la constructora --que reclama a su vez dos millones al Consistorio-- termine la obra. La reforma del antiguo edificio de Magisterio se encuentra al 99% de ejecución, lleva parada casi 8 meses y con ella están en riesgo 1,2 millones de euros de la Unión Europea, que había que haber justificado en marzo. El concejal de Presidencia, Emilio Aumente, confirmó ayer que el Ayuntamiento baraja la resolución para tratar de impedir lo que ha ocurrido en la obra del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.

Aumente confirmó ayer que el estudio que había encargado la Gerencia de Urbanismo para analizar el estado de la reforma ya ha concluido y que advierte de que hay «problemas graves» que no permiten «por cuestiones de seguridad» el uso del inmueble. En concreto detalló que se trata de «un problema de ejecución de obra y muros pantallas y ventanales que no cumplen los requisitos mínimos de seguridad», Además, el teniente alcalde de Presidencia recordó que la empresa, Vías y Construcciones, ha sido «problemática» desde el comienzo de la obra, de que hay temas en los juzgados porque la constructora ha ido recurriéndolo «todo».

Indicó también que «ya no es problema de dinero, sino que son medidas de seguridad y si no hacen la obra que tenga medidas de seguridad no se puede abrir», remarcó el concejal socialista, quien apuntó que si se resolviera el contrato, se sacaría uno nuevo, «lo mismo que ocurre con el Centro de Convenciones».

UN PROBLEMA ARRASTRADO // Sin embargo, aunque Aumente tratara de relativizar ayer el problema del dinero, esta cuestión no es baladí porque podría afectar directamente a la justificación de los fondos europeos. De hecho, avanzó que, llegado el caso, el Ayuntamiento tendría que negociar con la administración pertinente o la Unión Europea para tratar de alcanzar un acuerdo.

El presupuesto total de la obra de La Normal ascendía a 5,2 millones de euros, de los que 3,7 sufragaba el Ayuntamiento y solo 1,5 millones estaban financiados dentro del Urban Sur. Las actuaciones de este programa europeo tuvieron que ser reprogramadas, después de que la obra no estuviera acabada en plazo, en diciembre del 2015. Fue entonces cuando la anterior Corporación municipal decidió que el Ayuntamiento asumiese el coste de lo que quedaba por ejecutar entonces de Magisterio, de modo que de esos 1,5 millones, el 80% los pagaría la UE, es decir 1,2 millones, y el resto, el Ayuntamiento.

En última instancia, Aumente lamentó ayer que en estas ocasiones todos carguen contra el político y la administración, pero que nadie achaque «nada» a las empresas, y añadió que habría otro escenario bien distinto si se dejara de contratar o se penalizara a las que tuvieran este tipo de prácticas y no cumplieran con el contrato.