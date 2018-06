Los parcelistas exigirán que se elimine la protección en algunas zonas

La comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), en la que están representados los parcelistas a través de distintos colectivos, se ha reunido para evaluar los pasos dados para la dotación de servicios y definir su hoja de ruta. Una de las tareas que se marca es lograr que Urbanismo revise las zonas de especial protección. La comisión presentará en septiembre una propuesta de innovación de PGOU para conseguir que se beneficien de la reforma de la LOUA más urbanizaciones. El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, explica que Urbanismo tiene aprobado el avance de las edificaciones en suelo no urbanizable y «existe la obligación legal» de incorporar al PGOU los asentamientos. La idea es «revisar la calificación de especial protección», manteniéndola en terrenos sin edificar, y «valorar el cambio a una protección simple» para facilitar los servicios en zonas habitadas.

Otra de las demandas que dirigirá la comisión a Urbanismo es que los criterios aprobados en el mandato anterior para facilitar las obras de urbanización se conviertan en una ordenanza. Además, exigirá que culmine la innovación de Poniente, que afecta a nueve parcelaciones y que estaba paralizada en Ordenación del Territorio, que «ha devuelto la documentación al Ayuntamiento para que actualice el informe medioambiental». Aclarar la situación urbanística de parcelaciones como Fontanar de Quintos es otra de las metas, a la que se sumarán las demandas para acortar los tiempos fijados para las entidades de conservación y garantizar que dispongan de servicios en condiciones.

En cuanto a la reforma de la LOUA, la comisión exige que el Ayuntamiento aclare cómo funcionará la oficina técnica prevista y propone la contratación de asistencia técnica que ayude a sacar el máximo partido. Otra de las ideas es que la reforma beneficie a zonas con Santa Cruz y El Ángel, que no son parcelaciones pero que no tienen todos los servicios al no haber culminado con la crisis su urbanización.