Los parcelistas aseguran que la reforma de la LOUA para dar agua no es la solución"

Los parcelistas de Córdoba Extrarradio consideran que la reforma de la LOUA recién aprobada en el Parlamento para adelantar servicios básicos para las urbanizaciones regularizables con plan parcial aprobado “no es la solución”, al igual que tampoco logró sus objetivos la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO). Así lo ha asegurado hoy el presidente de Córdoba Extrarradio, Rafael Salazar, que ha explicado en la puerta del Ayuntamiento los motivos de la desconvocatoria del corte de carretera programado para hoy. La razón de la suspensión es una sentencia del TSJA que da la razón a la Subdelegación del Gobierno y pedía, en base a un informe de la Guardia Civil, a los parcelistas que cada diez minutos abrieran el tráfico uno, con lo que no estaban de acuerdo, según ha explicado Salazar, ya que “contradice a otra anterior siendo la misma sala y el mismo tribunal”. Por ello, han anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por “vulnerar el derecho a la manifestación”.

Salazar considera que la modificación de la LOUA es solo una ampliación de la aplicación del AFO a más parcelaciones “pero no es la solución del problema”. “Si las acometidas no llegan hasta la puerta de las parcelaciones, cómo se van a dar los suministros”, se pregunta. Es más, considera que ni siquiera Barquera Norte se beneficiará, ya que “las infraestructuras pasan por la parte incluida en la innovación de Poniente”, que "lleva paralizada desde el 2009”, por lo que “mientras no se resuelva la innovación, no pueden pasar las tuberías”. Salazar asegura que irán a protestar al próximo pleno del Ayuntamiento y que continuarán con los cortes de tráfico.