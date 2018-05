Las oposiciones del SAS comenzarán en junio para adjudicar 25.564 plazas

Los primeros once exámenes de la Oferta de Empleo Público (OPE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), correspondiente al 2016, están a punto de celebrarse a lo largo de junio. Sin embargo, cuando quedan apenas dos semanas para que se desarrollen tres de esas once pruebas contempladas en junio, la Consejería de Salud no ha dado a dado a conocer aún las sedes y hora de celebración de dichos exámenes, aunque según anunció ayer en su web lo hará en los próximos días en el BOJA.

Esa ausencia de información ante la cercanía de los exámenes tiene muy inquietos, según apuntaron sindicatos sanitarios, a más de 65.000 aspirantes a esas once pruebas. El 9 de junio está prevista la oposición de enfermería, celador-conductor y personal de lavandería y planchado, con alrededor de 55.000 candidatos en total. La prueba de enfermería se desarrollará en todas las provincias andaluzas, precisó el SAS en su web, mientras que las de médico y pediatra de atención primaria serán solo en Sevilla el 16 de junio. El 16 de junio son también las de técnico de función administrativa y limpiador, con más de 8.000 aspirantes en total. Y el 23 de junio será el turno de técnico medio administrativo, de médico del trabajo, odontoestomatología de atención primaria y técnico de mantenimiento de madera y muebles, con alrededor de 3.300 candidatos en total. En el resto de categorías los exámenes se celebrarán en septiembre, octubre y noviembre del 2018 y en febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre del 2019. La Consejería de Salud resaltó que en la categoría de enfermería, y en otras con un mayor volumen de candidatos, se están planteando varias sedes de celebración de las pruebas, por lo que se está ultimando la disponibilidad de aulas en varios centros universitarios.

Las oposiciones del SAS se van a celebrar desde este mes de junio hasta diciembre del 2019, para cubrir 25.564 plazas para trabajar en la sanidad pública andaluza (de las que un 10% beneficiarán a la provincia de Córdoba). Esos puestos equivalen a la suma de tres ofertas públicas de empleo diferentes que la Junta ha ido acumulando, las de los años 2016 y 2017, con 6.944 plazas, más los puestos correspondientes a una convocatoria extraordinaria que incluye otras 18.620 plazas.

Entre el 9 de junio del 2018 y el 1 de diciembre del 2019 va a haber 16 convocatorias distintas de exámenes a las que podrán presentarse 116 categorías laborales distintas.

MAYOR DEMANDA / El mayor número de plazas de toda la oferta de empleo público del SAS corresponde a enfermería, con 1.481 puestos que estarán en juego en el examen del 9 de junio, correspondiente a las OPE del 2016 y 2017, más otras 4.023 de la OPE extraordinaria cuyo examen será el 12 de mayo del 2019.

El secretario general del sindicato provincial de sanidad de CCOO, José Damas, indicó que «ya estamos preparando, al igual que otros sindicatos, los autobuses para trasladar a los afiliados nuestros que se presenten a estas pruebas, porque suponemos que la mayoría de los exámenes serán en Sevilla». Para Damas, esta suma de más de 25.000 plazas para el SAS es «importante», aunque «no llega a cubrir todo el empleo que se ha perdido y que ha dejado de convocarse en los últimos años debido a la crisis, por lo que hay ciertos espacios de trabajo que están bajo mínimos».