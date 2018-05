La oposición ve con escepticismo el nuevo parque logístico previsto

Parte de la oposición -excepto Ganemos, que no se ha pronunciado- ve con escepticismo la propuesta del Ayuntamiento de habilitar un nuevo parque logístico junto a la terminal ferroviaria de mercancías de El Higuerón, en unos terrenos rústicos privados sobre los que encargará un estudio para definir las características más idóneas. Con «total escepticismo» recibió la noticia que adelantó este periódico el portavoz del grupo municipal del PP, José María Bellido, que asegura estar «cansando» de «este tipo de anuncios que quedan en una comisión o en la nada» cuando «lo importante para Córdoba es poder competir con Antequera», donde «ha habido una inversión de 60 millones de la Junta y aquí solo de 2,5 millones». Por ello, piensa que «esto no es más que un parche» porque «no hay ningún plan presentado en Urbanismo, ni una innovación de PGOU, solo un anuncio que no sabemos dónde va a llegar».

Por parte de IU, que forma parte del equipo de gobierno, el presidente de Urbanismo, Pedro García, considera «lógico dentro de la política que llevamos» que el Ayuntamiento proponga habilitar un nuevo parque logístico para combinar la industria Halal y ofrecer grandes parcelas a las empresas que están demandando espacio. A su juicio, «la logística es una de las claves por la situación geográfica de Córdoba» pero «falta una pata», ya que, «una vez más, Córdoba es la gran castigada» y la «Junta apuesta más por Antequera». Por ello, exige «ayuda del Gobierno de la Junta».

Por su parte, Fomento y Vivienda remarca su respaldo al sector logístico en Córdoba y exige al Gobierno la mejora de las conexiones ferroviarias para el corredor Algeciras-Córdoba-Madrid, que considera «vital». Fuentes de la misma recuerdan los 25 millones invertidos en las 22 hectáreas urbanizadas del parque logístico, al que prevé destinar 18,5 más. La semana pasada comenzaron las obras de la cuarta nave, paradas en el 2017, y la Junta tiene planes de seguir edificando más. A esto se une el convenio que firmará con el Ayuntamiento para sacar partido al parque.

Para el concejal de Ciudadanos José Luis Vilches, la propuesta es un «engañabobos» para «acallar la mala conciencia de no haber creído anteriormente en el proyecto de Córdoba logística». Además, «es una patada al balón hacia delante porque las dificultades de hacerlo operativo con una innovación del PGOU, de expropiar terrenos de particulares o sin tener financiación, lo hacen inviable a corto plazo». Esto no significa, asegura, que su ubicación y la solución no le parezca «aceptable» siempre que «esas incógnitas estuvieran despejadas».

El concejal de UCOR, Rafael Serrano, piensa que es «un globo sonda para aparentar que tantas mesas y tantos estudios sobre logística han servido para algo». A su juicio, parece más «una ampliación del actual centro logístico que no funciona» y «deja en situación muy delicada la zona de El Álamo».