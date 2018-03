La operación que curó a Fernando

Muchos niños sueñan que de mayores triunfarán en alguna faceta, inclinándose bastantes por el deporte. Pero Fernando Sancho Luque, de 7 años, al que no le gusta demasiado el fútbol, no descarta que algún día pueda ser alcalde, alguien importante, comenta medio en broma, medio en serio. No sorprende esta afirmación cuando se conversa con él, porque detrás de este alumno de segundo de Primaria del colegio Maimónides de El Higuerón se esconde un niño maduro, que ha afrontado una enfermedad poco frecuente y superado dos complejas operaciones en el hospital Reina Sofía. Concretamente, la segunda de estas intervenciones (realizada en abril del 2017) ha sido la primera vez que se hacía a un menor en el Reina Sofía, por parte de especialistas de neurocirugía.

Fernando presentaba un craneofaringioma (un tipo de tumor cerebral benigno, que surge de remanentes embrionarios y que se desarrolla en la región selar, en la base del cerebro, donde se sitúa la glándula hipófisis, que regula la mayoría de las glándulas endocrinas).

El neurocirujano del hospital Reina Sofía Álvaro Toledano Delgado explica que «lo novedoso de esta operación, que se ha empleado por primera vez en un niño en el Reina Sofía, es que hemos extirpado de forma total el tumor con cirugía mínimamente invasiva. Para llevar a cabo esta intervención, mi compañera, la también neurocirujana Antonia García Iglesias, y yo habíamos estado perfeccionado esta técnica un mes antes en una estancia formativa en Sidney (Australia). En la operación participaron conmigo la doctora García Iglesias y el que hasta ahora ha sido jefe de la unidad de neurocirugía, Jesús Lozano».

«La intervención duró unas siete horas. Y, en lugar de hacer una gran incisión para acceder al interior del cerebro, solo efectuamos una pequeña hendidura de 2 por 2 centímetros, a través de una mínima apertura de la piel en la ceja derecha del paciente. Era la primera vez que optábamos por esta alternativa quirúrgica en niños, pues en adultos sí la hemos hecho en varias ocasiones», indica Álvaro Toledano.

Este especialista resalta que «ha sido una cirugía de alta complejidad por el lugar en el que estaba el tumor, la región selar. En este espacio se encuentran estructuras tan importantes como las arterias carótidas y basilar, que se encargan de la irrigación del cerebro; nervios y quiasma óptico (que permite que seamos capaces de ver) y el hipotálamo (al que le corresponde toda la regulación hormonal). Cualquier daño en estas estructuras puede producir déficits neurológicos graves, como la ceguera, alteraciones de la movilidad del tipo hemiplejia o trastornos hormonales imposibles de corregir». Toledano recalca que la operación de Fernando tuvo una especial dificultad por ser un niño y, además, de corta edad.

«En el cerebro de las personas adultas existe mucho más espacio subaracnoideo (superficie virtual que baña el cerebro y lo mantiene como flotando con respecto a la base y la convexidad del cráneo). En los niños esto no ocurre y hace que, en caso de existir un tumor, el acceso al mismo sea más complicado, ya que usamos esa especie de espacio virtual para intentar no tocar nada del cerebro sano. Además, en los niños las estructuras importantes del cerebro son más difíciles de visualizar, reconocer y manipular», añade.

Rápida recuperación

Tras un breve paso por la UCI, Fernando tuvo una recuperación rapidísima, que es lo que se persigue con la cirugía mínimamente invasiva. Actualmente este pequeño acude a revisión de varias unidades del Reina Sofía, oncología pediátrica, neurocirugía, endocrinología y nutrición, nefrología o medicina preventiva. «Necesitará tomar un tratamiento hormonal sustitutivo de por vida, que no tiene por qué afectar a su calidad de vida», manifiesta Toledano.

Este especialista estima que en la última década el servicio de neurocirugía del Reina Sofía ha avanzado muchísimo, gracias a la aportación de nueva tecnología que ayuda a la cirugía; al trabajo en equipo con neurofisiología clínica, que permite realizar las intervenciones con una mayor seguridad, y a la incorporación de médicos jóvenes que han aprendido mucho de los veteranos y se han formado en centros pioneros del extranjero.

Sobre la enfermedad que ha superado su hijo, la madre de Fernando, Eva Luque, apunta que ella y su marido sospechaban que algo no iba bien, «porque a mi hijo le dolía la cabeza y torcía la vista hacia el lado izquierdo, algo esto último que también les advirtió la maestra, María del Carmen Povedano, que nos aconsejó que lo llevarámos al oftalmólogo. Esta maestra era la tutora de Fernando en educación infantil y le estamos muy agradecidos a ella y al colegio, que se han volcado con nuestro hijo».

La historia

«En la clínica de oftalmología Baviera nos derivaron rápidamente al Reina Sofía y, tras efectuarle un TAC en el hospital, dignosticaron su enfermedad y se quedó ingresado». Fernando tuvo que ser operado en una primera ocasión por neurocirujanos del Reina Sofía en octubre del 2016, «para tratar de diagnosticar el tumor y reducir la presión del cerebro». Y meses después el doctor Toledano tuvo que volver a operarlo «porque este tumor tiene tendencia a reproducirse y seguía creciendo. A todos los profesionales del Reina Sofía que han tratado a mi hijo los pongo en un pedestal, porque dentro de la gravedad de la enfermedad y lo complicado de la operación, salió todo muy bien y él se encuentra fenomenal», afirma emocionada la madre de Fernando.