La ONCE reparte 245.000 euros en el Sector Sur

El sorteo de la ONCE de este jueves ha repartido 245.000 euros entre siete vecinos de el Sector Sur de Córdoba. Raquel Nogueras, vendedora desde 2008, repartió la fortuna en su kiosco ubicado en la calle Úbeda de la capital cordobesa, entre una sucursal bancaria y una parada de taxis.

La mayor suerte de este sorteo se la ha llevado un vecino de Morón de la Frontera (Sevilla) que se ha llevado La Paga que ofrece la ONCE en sus sorteos ordinarios de lunes a jueves dotada con un premio de 3.000 euros al mes durante 25 años que suman un total de 900.000 euros. Se da la circunstancia de que este es el único cupón premiado a las cinco cifras que vendió ayer Manuel Vega Ornia en un sorteo que ha dejado en total, 1.180.000 euros entre las provincias de Córdoba y Sevilla.

El sorteo del jueves 5 de abril estaba dedicado al 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela y ha repartido el resto de premios entre el País Vasco y Cataluña.

29 millones de euros en premios en el Extra del Día de la Madre

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Por su parte, el Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre, que ya está a la venta, ofrece para próximo 6 de mayo cerca de 29 millones de euros en premios con un premio mayor de 17 millones de euros y otros 99 dotados con 40.000 euros a las cinco cifras, entre otros muchos.

Para hoy viernes, 6 de abril, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 16 millones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.