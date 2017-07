La ONCE reconoce al Reina Sofía con uno de sus premios Solidarios

El hospital Reina Sofía ha sido distinguido con uno de los Premios Solidarios ONCE 2017, en la categoría de administración pública, por su trabajo en donación y trasplantes tras 38 años desde la realización de las primeras intervenciones. Tal y como reconoce el jurado de estos galardones, que son la máxima distinción que concede la ONCE a nivel autonómico a iniciativa de su consejo territorial, este centro es «un referente principal en donaciones y trasplantes». Además, pone en valor «su trayectoria a favor de la vida desde el ejercicio máximo de la solidaridad de los andaluces y subraya la colaboración que de manera desinteresada realizan sus profesionales también a pacientes de otros países que no cuentan con estos servicios médicos.

Concretamente, el jurado ha tenido a bien destacar la iniciativa presentada a esta convocatoria, el proyecto expositivo «Regalos de vida», inaugurado a principios de junio, en el marco de la decimoquinta edición de la Semana del Donante del hospital, que trata de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos. Un total de 32 trabajos repartidos en 16 monolitos dan cuerpo a esta muestra original que incluye obras de diseño gráfico realizadas por alumnos de primer y segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Gráfica Publicitaria, de la Escuela de Arte de Córdoba Mateo Inurria.

La directora gerente del complejo sanitario, Valle García, agradeció esta distinción a la ONCE y la hizo extensiva al director de la Escuela de Arte cordobesa, Miguel Clementson, por participar en la campaña de promoción de la donación del Reina Sofía con esta iniciativa que «de forma magistral muestra las bondades de la donación y el trasplante de manos de la cultura y la creación joven».

Los otros premiados por la ONCE en esta convocatoria han sido el actor malagueño Dani Rovira, el programa de Canal Sur TV «Solidarios», la oenegé Bomberos Unidos Sin Fronteras de Huelva y la empresa Forma-5 de Sevilla.