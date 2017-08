La ONCE consolida el alza en las ventas en un año en que ha creado 126 empleos

La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) presentó ayer el Córdoba el balance de actuación del 2016, un año en el que los datos reflejan el inicio de una lenta recuperación que arrancó en el 2015 y que se ha concretado en Córdoba en un aumento de las ventas del 3%. Las ventas de la provincia representan un 7,5% del total de las registradas en Andalucía. Esta mejoría, tras casi una década de cifras en negativo, se ha reflejado en la creación de empleo, que solo en la provincia ha permitido la contratación de 126 personas, elevando la plantilla de la ONCE y su fundación hasta 901 personas. Del total de trabajadores, un 44% son mujeres y un 57% tienen alguna discapacidad.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, y la directora de la organización en Córdoba, Carmen Aguilera, se han mostrado satisfechos por los indicios de mejoría «tras años muy difíciles, de descensos en las ventas», destacaron, y han recordado cómo de cada 100 euros que la organización ingresa, 51,2 se destinan a pagar premios y 43,6 a empleo y cobertura de prestaciones sociales. En Córdoba, la ONCE recaudó en el 2016 40,93 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior, y repartió 20,96 millones en premios. Según Martínez, la red de ventas de la ONCE en la provincia cuenta con 413 vendedores de los 5.241 que trabajan en Andalucía, todos ellos discapacitados.

El aumento de los ingresos por ventas se ha traducido en un aumento de los servicios y prestaciones que ofrece la organización, «un modelo de atención al colectivo de personas ciegas y con discapacidad visual único en el mundo», destacó Martínez, que subrayó que «en el 2016, la ONCE realizó una inversión social de casi 18 millones de euros en la provincia». En esta línea, 490 personas con discapacidad se beneficiaron de acciones formativas y 538 recibieron servicios de forma individualizada. Algo más de 3.700 personas asistieron a las actividades culturales y deportivas organizadas en Córdoba y 116 en las actividades de animación sociocultural y deportiva. Otras 736 recibieron el apoyo de voluntariado.

También aumentó el número de afiliados. 65 personas con ceguera o discapacidad visual grave se incorporaron a la ONCE a lo largo del 2016, aumentando hasta 1.369 el número de afiliados en Córdoba. Del total, 44 son afiliados sordociegos «que requieren una atención muy especializada», destacó Martínez. El delegado territorial en Andalucía aprovechó la presencia de medios para denunciar la competencia desleal de las organizaciones que se dedican al juego ilegal, copiando el modelo de la ONCE pero «sin ofrecer garantías al consumidor». Según explicó, en el sector del juego la ONCE representa el 5,2% del mercado en España frente al juego privado, una cuota muy pequeña en un sector muy competitivo. El juego ilegal mueve «más de 77 millones de euros en España», por lo que reclamó «más control».