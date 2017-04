Las obras de la muralla del Marrubial y Mirabueno comenzarán en mayo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No me lo puedo creer. ¡¡¡ POR FIN AGUA EN LAS FUENTES¡¡¡. ¿de verdad van a enchufar las fuentes de agua de Mirabueno después de una década?. Muchas gracias Señora alcaldesa, que cual Moisés harás brotar el agua de donde no había más que sed. (total, si de IBI solo se pagan 800€)