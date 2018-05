El obispo de Córdoba pide que se marque la casilla de la renta para la Iglesia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No se como no le da vergüenza pedir que se marque la casila de la iglesia, cuando esta se ha apropiado de la Mezquita y de otros innumerables inmuebles, y que ademas no pagan IBI