El obispo de Córdoba califica la nueva Semana Santa como "espléndida"

Desde luego el cambio de la carrera oficial ha sido un acierto desde mi punto de vista. Además del sentido religioso de la Semana Santa, no hay que olvidar el ámbito cultural y artístico y con el nuevo recorrido creo que se cierra ese círculo perfecto. Dicho esto tengo que decir que me parece un abuso desmesurado la cantidad de palcos rodeando la Puerta del Puente, la Mezquita-Catedral y el Patio de los Naranjos. Sinceramente, además de injusto, clasista y económicamente fríbolo, porque estamos hablando de algo religioso y causa un poco de vergüenza ajena, ha sido algo estéticamente impresentable para el entorno del que estanmos hablando. Mi modesto consejo es que reorganicen por favor los palcos. Un poco de modestia y humildad y menos descaro a la hora de hacer negocio con esto porque estamos hablando de la Semana Santa y no de un festival y esa marea de palcos causa sonrojo y me atrevería a decir que humillación para muchos humildes católicos que tienen todo el derecho a disfrutar de su Semana Santa en un entorno tam emblemático como el de la Mezquita-Catedral. Esto no deberia de ser el privilegio de unos pocos y más cuando estamos hablando de Semana Santa o pr lo menos debierra parecerlo lo menos posible.