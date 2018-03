«No hay proyecto de ciudad ni en el gobierno ni en la oposición»

-Está muy cercana la movilización del 8-M. Cuando fue elegida secretaria provincial de CCOO, hablaba de que había que visibilizar más el papel de la mujer en la sociedad. Ahora es el momento de mantener vivo el último 8-M. ¿Cómo se va a hacer?

-Me siento muy orgullosa de un 8-M histórico e impresionante. Estaba eufórica, con lo difícil que fue mantener una huelga parcial. La Junta no nos ayudó para ello con los servicios mínimos. Visitamos muchas empresas, hicimos asambleas en las empresas, porque el cambio hay que hacerlo desde dentro y desde las propias empresas. Ahora hay un 9-M, un 10-M, ..., en los que seguimos manteniendo nuestra lucha. Después llegó la movilización de las pensiones. La brecha va a ser muy difícil de corregir en las pensiones. Las empresas y la patronal tienen que escuchar y adoptar políticas de género. Hay que mantener vivo el 8-M.

-La crisis ha dejado un gran derrotado, que es el trabajador. ¿Cómo se puede recuperar la situación anterior de la crisis?

-Es cierto que la macroeconomía ha mejorado y se está visualizando, pero la microeconomía, que llega al trabajador y los hogares, no se ha producido. Hasta que no haya pleno empleo, un empleo de calidad y estas dos reformas laborales se deroguen y se empiece a trabajar para conseguir puestos de trabajo y atraer empresas, no saldremos de esta crisis y será muy difícil cambiar esto. Córdoba tiene una situación geográfica magnífica para que sea el centro de Andalucía y derive desde aquí todo lo que es la logística para que sea una ciudad que apueste por este sector. Hasta que no se produzca esto, seguirá viviendo del turismo y la agricultura y no dejará de ser una ciudad que vivirá de un trabajo muy temporal y estacional.

-Tres años de mandato municipal. ¿Ha cambiado algo?

-El gobierno municipal ha estado echando balones fuera y no ha estado pendiente de lo que necesita la ciudad. No hay un proyecto de ciudad ni en el equipo de gobierno ni en la oposición. Estamos esperando que lleguen otros para dejar de hacer lo que ha hecho el resto. A ver si ahora, tras tres años, y que hay elecciones el próximo año, nos ponemos en marcha y hacemos algo. Lo poquito que hemos firmado con el Ayuntamiento, que es el Compromiso por Córdoba, a día de hoy no tenemos nada. El Imtur tampoco termina de arrancar, ni el Imdeec. No se está trabajando ahora mismo sobre ningún proyecto. Hacen la intención, pero se quedan ahí. No sucede lo mismo con la Diputación.

-¿Cómo ve la situación de los pensionistas?

-Nos preocupan mucho las bajas pensiones de los cordobeses. Los jóvenes son los que se tienen que mover ya, porque son los que dejarán de cobrar si seguimos a este ritmo o con cotizaciones muy bajas. A esto hay que unir el problema de la mujer, que cotiza menos tiempo y tiene un sueldo más bajo. Tenemos que hacer una reforma real del sistema de pensiones.