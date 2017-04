Nieto: "No quiero que el partido sea el rehén de mi causa"

El presidente del PP, José Antonio Nieto, ha hecho las primeras declaraciones públicas desde que se supo que no volvería a presentarse a la presidencia del partido en Córdoba, cargo que ostenta desde 2006. En un encuentro con la prensa, Nieto ha reconocido que no comparte la norma aprobada en el último congreso del PP sobre la incompatibilidad de cargos --la ha tachado de "ambigüa"-- y que ha imposibilitado que él siga siendo secretario de Estado de Seguridad y presidente de la formación en Córdoba. Pese a ello, Nieto ha explicado que para evitar un enfrentamiento del partido con las direcciones regional y nacional, decidió dar un paso atrás y no presentarse de nuevo. "No quiero que el partido sea el rehén de mi causa", ha dicho.

El todavía presidente de los populares cordobeses ha criticado, eso sí, la forma en que se ha comunicado la decisión (con la filtración de una nota de prensa), "se podía haber hecho mejor", aunque ha insistido en que no se siente agraviado por que el partido aplique la norma en unos casos y en otros no. "Es la situación que me ha tocado y la afronta con la mayor normalidad", ha añadido. Respecto a si la decisión de que no volviera a presentarse la hubiera tomado Juanma Moreno, presidente regional del PP, ha afirmado que le parecería "un síntoma de debilidad" que no lo supiera, aunque ha dicho desconocer los motivos que ha habido para que se adoptase esa medida.

Además, Nieto ha expresado su apoyo a que se forme una candidatura de consenso en torno a Adolfo Molina, actual secretario del partido en Córdoba, y no ha descartado que puedan presentarse otros candidatos alternativos. "Estaría encantado de que Adolfo fuese candidato, pero creo que sería un error por mi parte imponer a un sucesor, mi labor es proteger al que mayor unidad concite", ha dicho.