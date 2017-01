Nieto avisa de que «se acaba el tiempo» para incluir la comisaría en los Presupuestos

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, advirtió ayer al Ayuntamiento de que «se acaba el tiempo» para incluir la reforma de la comisaría de Campo Madre de Dios en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2017, por lo que volvió a reclamar colaboración de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para dar una solución al problema de los terrenos para levantar la nueva infraestructura.

Nieto insistió en que «la prioridad tiene que ser que la comisaría se haga» y para ello pidió que cada administración trabaje en «lo que le corresponde». En el caso del Ministerio de Interior, explicó, «buscar 10 millones de euros, que es lo que entre construcción y equipamiento va a hacer falta, y en eso estamos». Y por parte del Ayuntamiento de Córdoba, «facilitar el suelo donde se pueda construir».

El secretario de Estado de Seguridad calificó como «bastante pobre» la alternativa que ha dado el Ayuntamiento, que pasaría por que Interior negociara con la Mutua de la Policía, propietaria de parte de los terrenos que ocupa la actual comisaría. Nieto descartó esta opción porque la Mutua pide una compensación económica que Interior no está dispuesta a satisfacer -«los recursos del Ministerio no se pueden dedicar a compensar a nadie por un suelo, sino a construir instalaciones», dijo- y porque llevar el asunto a los tribunales alargaría en tres o cuatro años la solución. Nieto aseguró que no le consta que el Ayuntamiento, como este ha trasladado a través de los medios de comunicación, haya mostrado su disposición a ceder suelo. «No nos ha transmitido ninguna otra solución», afirmó.

El secretario de Estado de Seguridad afirmó que Interior «está haciendo todo lo posible para resolver un problema que viene de los años 40», cuando se le cedió el terreno a la Mutua. Además, puso de manifiesto que cuenta con un centenar de peticiones de mejora, reforma o construcción de comisarías o cuarteles de la Guardia Civil en España, y «en todas hay plena voluntad de colaboración por parte de los ayuntamientos». «Si el de Córdoba no colabora y no pone soluciones ágiles y rápidas, los perjudicados serán los policías y los ciudadanos», advirtió Nieto.

EL SOLAR ES DEL ESTADO // Dos cartas de la alcaldesa al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, fechadas el 17 y el 26 de enero, en las que le ofrece colaboración y alternativas («la opción de poder encontrar otro suelo de titularidad municipal que se pueda poner a disposición del Ministerio»); declaraciones públicas varias, y un dictamen de Urbanismo que informa de que el suelo de la comisaría es propiedad del Estado, no han sido suficientes para zanjar el debate.

«El suelo, el solar completo de Campo Madre de Dios, es del Ministerio del Interior», reiteró ayer de nuevo el concejal de Presidencia, Emilio Aumente, quien afirma que la intención del PP es embrollar este asunto y no contestar oficialmente sino dar ruedas de prensa, porque en realidad no quiere incluir en los presupuestos del Estado la remodelación del edificio «y encima decir que el culpable es el Ayuntamiento de Córdoba».