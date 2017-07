La naturaleza siempre golpea dos veces

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Una vez más se confirma, que una cosa es una idea y otra aplicarla. De quién es la culpa de este asunto?? De la Naturaleza (que "golpea dos veces" y muchas lás si no se comprende y aplica los remedios correspondientes) o de unos dirigentes que "olvidan" lo esencial?? En la ciudad no hay un sitio mejor (por barato en mantenimiento) para colocar dichas estatuas?? Parece que no. Otra cosa sería el vandalismo de los incívicos que combaten la Cultura, el Arte y que la ciudad mejore su belleza.