Muere la mujer atropellada en la Arruzafilla y el conductor, a prisión

Nº2: No hay ninguna justificacion ni duda de los hechos, en zona urbana el limite esta en esa zona en 40 y 50 kilómetros hora porque vivo en esta zona y conozco bien la via, y huir cobardemente de un asesinato no tiene otro apelativo de asesino y cobarde sin mas, y sin darle mas vueltas para marear la perdiz y desviar la atención de un asesino. En esta zona es el primer asesinato en muchos años de funcionamiento de esta via totalmente señalizada.