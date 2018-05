El movimiento ciudadano plantea una tasa turística para buses y alojamientos

El Pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) aprobó ayer una decena de propuestas que planteará al Ayuntamiento de cara a la elaboración de las ordenanzas fiscales del 2019. Entre las medidas está aplicar ventajas fiscales por vivir en el casco y la tasa turística. Su propuesta consiste en facilitar la compra y rehabilitación de viviendas para uso residencial en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad. La política que demanda ha de «afectar a todas las ordenanzas fiscales posibles» y ejecutarse «al margen del orden» existente «y cuando no se tenga ánimo de lucro», según expone el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia. Otra idea es aplicar una tasa turística a los autobuses que traen visitantes que no pernoctan y a alojamientos turísticos para frenar su proliferación. De Gracia explica que el fin es que la tasa sirva para «pagar el exceso de gasto del Ayuntamiento en seguridad o limpieza», pero no para emplearla en más promoción.

El CMC quiere que se reduzca la cuota del IBI, o que se aplique un orden fiscal inferior, a las viviendas de parcelaciones que no cuentan con servicios básicos hasta que los logren. Otra demanda afecta a la ocupación de la vía pública. El movimiento ciudadano pide que los locales que ocupan con veladores un «espacio excesivo» paguen una tasa más elevada, y la revisión de las zonas privadas de uso público, ya que no reciben todos los servicios.

Una política de subida «cero generalizada» pero con bajadas de impuestos y tasas «de forma selectiva y unida a realidades sociales difíciles» es otra de las peticiones, centrada en el agua, la limpieza y el transporte. Para ello, el CMC pide analizar las bonificaciones para «incorporar otras realidades». Hay dos tasas (la 106, centrada en servicios del área de seguridad, y la 116, sobre montaje de estructuras metálicas) respecto a las que exige la revisión de las entidades beneficiarias.

Por otro lado, el Pleno dio el visto bueno a una veintena de propuestas que hará al Ayuntamiento para la elaboración de los presupuestos, en los que la prioridad debe ser «el gasto social», indica De Gracia. En este sentido, solicita dotación para el plan de Las Palmeras y del distrito Sur. El Pleno reclama además partidas para proyectos como el Parque de Levante, el pabellón de la Juventud, la antigua Magisterio, Cercadillas o el cercanías.

Mejorar el servicio que presta Aucorsa a la periferia y atender a las parcelaciones y a barrios nuevos es otra de las demandas del CMC, que reclama partidas suficientes dentro de Emacsa para garantizar la dotación de agua a las urbanizaciones. Que Vimcorsa recupere las ayudas a la rehabilitación de bloques y a la inspección de edificios es otra propuesta, a la que se suma la petición de contemplar alojamientos similares a los de El Tablero en otros barrios. El CMC reclama también partidas para cumplir el dictamen de feria, culminar la recuperación del antiguo cuartel de Lepanto, desarrollar el proyecto del Cine Andalucía y Regina, ejecutar la Casa de las Córdobas en la iglesia de Campo Madre de Dios o para el plan de regeneración de Ciudad Jardín. Es la primera vez que el CMC aprueba y presenta las propuestas antes de la elaboración de las ordenanzas y del presupuesto municipal.H