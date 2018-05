Movilidad insiste en dejar una sola línea en Alfaros pero no aclara cuál es

Dudar no es un problema en sí, pero a veces es la tendencia natural a quien en sus quehaceres profesionales no se le ve con maestría. El concejal de Movilidad, que también es el presi de Aucorsa, se le ve un poco activo en el tráfico (sin resolver nada al respecto) y con Aucorsa las decisiones que toman van más bien en su contra. Y sin embargo, tiene una inmensa oportunidad de hacer algo interesante. Pero para ello, hay que proponer algo convreto, competente y eficiente. Por el momento, estamos atentos pero a la espectativa que algo salte de la chistera, y no de un chiste (de mal gusto). El Ayuntamiento, que no es competencia al estado puro, lleva tal vez medio siglo buscando soluciones en un centro urbano, de acuerdo bastante complejo, pero hay que tener alguna reglas esenciales de tráfico, de urbanismo y de civismo. Pues ante todo, a quien se debe satisfacer es a la ciudadanía y no algunos aprovechaos que andan sueltos por ahí buscándose la manera de aprovecharse del ente (dinero) público. Lamentable la manera de "ordenar" una urbe, con una desorganización enorme.