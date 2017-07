Movilidad y el comercio rechazan que haya más aparcamientos en el centro

El área de Movilidad del Ayuntamiento y Comercio Córdoba no están a favor de que haya más aparcamientos en el centro, en concreto en Claudio Marcelo y en la calle Sevilla, que son las propuestas que llegan hoy a la comisión de accesibilidad para que todos sus miembros opinen sobre la idoneidad de las mismas. Aunque la Gerencia de Urbanismo tendrá la última palabra cuando los promotores de los proyectos pidan los permisos para las obras y se vea en la obligación de otorgarlos o denegarlos, las primeras valoraciones sobre estas dos iniciativas ponen de manifiesto que, de prosperar, el camino no será fácil, aunque los posicionamientos de cada uno se conocerán mejor hoy cuando finalice la comisión. Como adelantó ayer este periódico, la propuesta que hay sobre la mesa es utilizar una parte del local del antiguo C&A, ubicado en Claudio Marcelo, como aparcamiento de rotación, y ampliar un estacionamiento de residentes en un bloque de la calle Sevilla (el del supermercado).

Por lo pronto, y según fuentes municipales, el área de Movilidad, que dirige el PSOE, informará negativamente sobre las propuestas cuando tenga que pronunciarse sobre ellas. Los argumentos de Movilidad son que los aparcamientos de rotación introducen tráfico «de agitación» en el centro en busca de una plaza de estacionamiento, por lo que se desaconsejan en las zonas restringidas a residentes. Este periódico estuvo ayer intentando, sin éxito, conocer la opinión de la Gerencia de Urbanismo, que dirige IU, sobre estos dos aparcamientos. Este periódico trató, además, de tener la valoración del resto de grupos municipales, sin lograrlo tampoco. Tanto Ciudadanos como Ucor prefirieron no pronunciarse al no haber recibido aún información sobre los dos proyectos. Por no tener «ni un solo papel» sobre estas propuestas tampoco quiso dar su opinión el Consejo del Movimiento Ciudadano.

Quien sí dejó clara ayer su postura fue Comercio Córdoba. Su presidente, Rafael Bados, asegura que «no vamos a apoyar un aparcamiento en rotación en una zona donde pedimos la restricción del tráfico al máximo y menos cuando demandamos la peatonalización o semipeatonalización de Claudio Marcelo». El colectivo, que participará hoy en la comisión, «no ve lógico» el aparcamiento sea cual sea el tipo, ni siquiera aunque sirva de apoyo a la actividad comercial.

A juicio de Bados, «ya es bastante que el estacionamiento de la calle Sevilla se quedó por una sentencia» que lo permitió. Bados recuerda que Comercio Córdoba exige desde hace tiempo que se amplíe el aparcamiento de La Victoria y que se haga un párking subterráneo en Colón.

Por su parte, la empresa propietaria del local del antiguo C&A, Grupo Marín, aclara que la idea no es utilizar todo el edificio como párking, que posee 3.200 metros cuadrados y tres plantas, sino solo unos 500 metros cuadrados del sótano, por lo que el número de plazas, que no pudo precisar, será muy reducido.